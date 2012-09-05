〔港报财经评论〕澳元跌不死两大本钱--信报9月5日

澳元跌不死两大本钱 /习广思

发生在Jackson Hole年会的戏码,明明是”预期落空”,但在贝南奇的语言迷惑下,市场的”放水迷恋症”再度复发,戏码竟变成”QE留伏线”.其实在过去年几以来,期望、失望、憧憬不断上演,但你信不信有QE?即使有,又如何,难道QE有助美国恢复经济?不过,股市没有跌,金价反而再升,说穿了,真正影响市场的是欧洲,德拉吉买债计划细节即将公布.尽管江湖传闻买债目标锁在三年期以内,但到底是否”无限量”,抑或”限价不限量”,还是”限量不限价”,仍是市场关注重点.老索预言结果会如何?港股走势虽破闷局,但成交静得可怜.恒指开市后疲软,午后跌幅扩大,看淡的投资者有意再下试19,400点水平,以接近低位收市,报19,429点,下跌129点.大市成交仅344亿港元,沽空比率11%.恒指由6月反弹至今,形成一个上升通道,现时有可能下试此通道的底部,即19,200-19,300点水平.

牛熊阴谋论来看,现时19,000-19,399点之间大量牛证,一旦杀牛,有机会跌至19,000点.鱼缸缺水续抽水事实上,欧洲买债虽然充满变数,但大市底蕴薄弱,本来无水的鱼缸,强势股似有趁水尾抽水之意,联想(0992.HK)、瑞声(2018.HK)股东配股抽水,或会影响市场气氛.但对于这类强势股,创科(0669.HK)例子已说明,抽水后下跌其实是吸纳机会.中资股盈利低处未算低,这次盈利周期,中资股分析员预测被喻为最令人失望的一次.随着中期业绩期结束,特别是影响最大的内银股先后公布业绩,分析员才愿意面对现实,高盛下调MSCI中国指数成分的盈利增长预测,2012年预测由6%调低至1.8%,2013年则由12.3%下调至8.6%.然而,市场主流共识要比高盛更不乐观,分析员预期,中资商品、油气、汽车、保险及工业股的平均盈利预测,依然有下调机会.

一句”矿业狂潮结束.”,在市场引起广泛讨论,澳洲官员更加群出扑火,总理吉拉德话,继续看好中国的商品需求,又云澳洲将有好几十年继续受惠矿业.总理化身分析员指出,原材料繁荣期可以有三个阶段,原材料价格高峰已过,但只是第一阶段结束,接下来两个时期分别是新资源投资、扩大生产,而整个生产阶段的繁荣期还持续十年.奇怪的是,所有官员几乎夹定口供,与经济预测机构BIS Shapnel在月底的报告内容颇为相近,但BIS Shapnel发言人直认不讳,报告的目的是要扑灭”矿业狂潮结束”这堆猛火.作为投资者,你有何看法?官字两个口,政客说话从来不可信,其实都是有关钱的举动,必和必拓上半年纯利下跌35%,先是警告裁员,然后喊停成本高达300亿美元奥林匹克坝的扩张计划,目的就是悭钱,那政客口中的投资繁荣期,岂不是刚好自打嘴巴?(B03)

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英镑仍看好蓄势突破1.6 /苏子

英国早前公布的7月CPI通胀数据为上升0.1%,年率计则上升2.6%,两者均较市场预期的下跌0.1%及上升2.3%为高.数据反映英伦银行短期内下调利率的可能性甚低,故支撑英镑汇价保持近期偏强的势头.过去一周英镑兑美元主要在1.5750-1.5911间反覆争持,而此争持区的底部刚好与100天SMA支持相若,故汇价在反覆争持中,基调则以向好为主.昨天欧洲入市后,英镑兑美元已升近上述争持区顶部阻力附近,曾一度高见1.5908水平.留意目前英镑兑美元的100周SMA阻力正处于1.5915水平,最近两周英镑兑美元的升势其实受制于该线阻力.因此,如稍后英镑突破该争持区顶部阻力后,并可立即突破100周SMA阻力,到本周五收市时亦能继续保持之上波动及收市的话,预料英镑可望摆脱自今年5月下旬低见1.5265低位后的沉闷表现,后市将向上突破1.60心理关口.

另留意英镑兑美元的周线一目均衡图云雾区顶部阻力现处于1.6008水平,此阻力刚好与1.60心理关口相若,因此,如本周英镑兑美元能明显突破1.60心理关口收市,由于届时已同时突破上述云雾区的顶部阻力,故技术上看将有利下周汇价继续向上走高,相信后市将会朝着今年4月30日所造的1.6301高位迈进.虽然英镑兑美元近期只在偏高水平反覆争持,但英镑兑澳元于上月7日触及1.4703低位后,便早已展开非常明显的单边升市,英镑兑澳元自上月23日突破20天保历加通道的1.5130顶部阻力后,便一直沿着上升中的通道顶部阻力线向上推进,此单边升浪可说非常凌厉,任何逆势建立仓位者均会招致严重损失.目前英镑兑澳元的单边市仍未有停止的迹象,前天汇价更以大阳烛一举突破100天SMA的1.543关键阻力,破位后更曾一度高见1.5534水平.

英镑兑澳元这种异常凌厉的单边升市,稍后英镑兑美元一旦升越1.60心理关口,出现假突破的机会不高.由于英镑兑澳元近期这种单边升市主要由利差交易的拆仓盘所触发,反映市场的炒作焦点已暂时对息口甚高的商品货币,如澳元及纽元失去兴趣,因此才令澳元及纽元遭猛烈抛售,兑主要货币持续走低.市场出现这种不再贪图财息兼收的现象,估计是担心澳洲及纽西兰目前基本因素已不足以支撑其偏高的汇价,相信有关澳纽元的利差交易拆仓活动仍未结束,投资者要待拆仓情况有停止迹象,才可考虑入市趁低吸纳澳元及纽元.(B10)