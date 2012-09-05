〔港报社评〕认清国教分歧,切莫上纲上线--经济日报9月5日

特首梁振英昨再回应国教科争议,指撤与不撤间有很大空间,惟反对者指他仅出口术.国教科争议本质是双方对有关政策的分歧,但双方各走极端,已有沦为政治立场敌我矛盾的危险走向,各方务须冷静,求同存异.

数千反对国教科的学生与市民,昨已连续三晚到政府总部外集会,市民日益忧心双方各走极端,僵局固难打破,恐酿更大冲突.

社会上有不少对学生与反对者的批评,惟开始有上纲上线苗头,如力陈学生激烈行动背后有反华势力集结与鼓动,狙击港府施政破坏社会和谐.亦有指反对派政党幕后操纵学生,图激化矛盾以为立会选举抢票.

事件的火药味已愈来愈浓,双方实应冷静下来,认清事件本质是对国教科政策的分歧,个中虽涉中港意识形态差别,但并非政治立场的敌我矛盾.只要港府愿走出第一步,学生也要有处理的智慧,那非无空间破冰.

政务司司长林郑月娥昨指,开展国教科委员会可讨论3年开展期后,是否仍有推行死线.折衷之道是现在就撤3年后强制推行的限制,向反对者伸出和解橄榄枝,并用这3年试行期,办好国教科,以事实除去洗脑疑虑.

其实不少反对者未必细读过国教科的相关文件、未对国教科有鲜明立场,但因对港府面对学生的处理手法不满,故加入反对行列.让事件再僵持下去,港府都很可能因流失民望而成输家,学生与社会亦饱受折腾.港府有责任审时度势,释出真正善意,带头为缓和事态腾出空间.(A08)