〔港报社评〕返亚战略制衡中国希拉莉再施巧实力--信报9月5日

美国国务卿希拉莉访问中国两天,此行是她今年内二度访华.在目前中日钓鱼岛主权争端升温、中美日三边关系处于可变而敏感之际,这次访华格外受到关注.

很明显,在美国重返亚太战略下,以“硬实力”与“软实力”结合的“巧实力”,亦即通过威慑、收买与说服等权力手段,确保亚太局势的变化能够符合美国利益,贯穿了近两年美国亚洲外交政策,一方面积极强化美国作主导的地区安全体系,也试图弱化中国在东盟的区内合作机制,制约中国在亚洲急速膨胀的影响力.

面对中美竞争与合作利益交缠的复杂关系,希拉莉7月的欧亚非十三国之行,暗含对中国进行“O形”包围圈的围堵意味.更有消息指出,美国正计划大规模扩张在亚洲的导弹防御系统,若计划属实,势必令中国有深受针对之感.

美国对中国超出合理范围的这些猜疑和防范,显然会撬动中美关系的稳定性.过去一年,美国积极加强全面性的综合安全,通过从伊拉克和阿富汗撤军,与此同时,在战略部署上则加强跨大西洋和亚太地区军事同盟,逐步深化返亚部署.

今次希拉莉亚洲之行,继续以“巧实力”进行全球战略调整.访问在东盟具影响力的印尼,以强化在亚洲的介入.访问俄罗斯,对中国的最大邻国进行多边外交.到访中国,于南海和中日钓鱼岛主权斗争激化、地区呈现剑拔弩张的冲突风险下,力图加以降温,防止局势失控,损害美国的利益,并打乱重返亚太战略的全盘部署.(A02)