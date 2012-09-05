〔港报社评〕撤科再议才能釜底抽薪先除疑虑再建官民共识--明报9月5日

反对德育及国民教育科方兴未艾,政府表示在不撤科的前提下,环绕国教科的都可以讨论.政府最新的立场是难以奏效的,因为未能消除公众疑虑,在缺乏互信下,反对国教科的家长、学生和团体,不可能与政府商量怎样教好国民教育.政府应该釜底抽薪,撤科再议,建构官民有共识的国民教育,用实际行动展示梁振英政府与曾荫权政府之别.

愈来愈多人加入反对行列,这个发展主要由教育局造成,使人对政府推动国教科的动机和目的,满腹疑团.所以,政府重建市民对教育局的信心,除了撤科再议,显示政府坦荡荡,并无隐蔽议程,看不到其他更好选择.若非如此,政府会被认为“择恶固执”,要荼毒学生的思想和心灵.

反对国教科人士要求“先撤科,再谘询”,政府则以“边开展,边讨论”回应,表面上双方有交集,应该有讨论空间.不过,课程指引的框框等同前设,委员会的讨论就不是开放式的讨论,而是有局限的讨论.现在情况宛如政府设局,要营造反对国教科人士与政府“共商国事”的氛围,这种伎俩若能成功,也太小觑民间的智慧和政治水平了.

反对国教科运动方兴未艾,不合作运动、罢教、罢课已经提上议程,梁振英应该当机立断,撤科再议.撤科绝非放弃国民教育,因为再议就是要讨论怎样教好国民教育.若政府真的旨在培养出多元、多角度、独立思考的爱国学生,则与家长的目标一致,官民就国民教育达成共识是完全有机会的.(A04)