〔港报社评〕美返亚洲添紧张,中国心结不易解--星岛日报9月5日

美国国务卿希拉莉昨晚抵达北京访问两天,中国在东海和南海的主权争议是热门议题.中国半官方"环球时报"不客气地总结她四年来的"重返亚洲"外交,把中美战略互疑推向高峰,反映了中方官员不便直接宣诸于口的思维.

在希拉莉抵京之日,中国外交部发言人在记者会上,表明对钓鱼台和南沙群岛的立场,希望美国体现中立态度,在南海问题上"多做有利于地区和平稳定的事情,而不是相反".

美国虽然表示对钓岛主权谁属"没有预设立场",行动上却把"美日安保条约"适用范围包括钓岛在内,美国的战略思维是中日关系可以适度紧张,但不宜真的宣战,免拖美国落水.

奥巴马和希拉莉登场,重新加强在亚洲的外交和军事部署后,在南海问题上插上一手,菲律宾等国恃着有美国撑腰而大小动作不绝,局势远比以前紧张.

美国近年加强在亚太区的军事部署,又与缅甸等国改善关系,各方视为试图海陆包围中国的策略,中国难免加强戒心.胡锦涛会晤希拉莉的前一天,会见了到访的新加坡总理李显龙,表明坚定奉行"与邻为善"的周边外交方针,显然希望抵销美国的"分化".

中美在本世纪的关系是既竞争又合作,在经贸等方面是"你中有我,我中有你".过去美国的外交策略不妨碍中国的和平发展,但是近年在亚洲的举措,却加深中国与周边国家摩擦的危机,加强中美互相猜疑,恐怕希拉莉此行,亦自知难以解开中国这个心结.(A06)