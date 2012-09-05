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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 09:35 BJT

〔香港股市〕恒生指数低开0.5%,供应链管理商利丰大跌2.7%

路透香港9月5日电---香港股市周三低开,全球供应链管理商利丰(0494.HK)大跌2.7%拖累大盘表现.之前美国公布的经济数据也令人失望.

恒生指数.HSI开盘跌0.5%,至19,330.2点.恒生国企指数.HSCE跌0.9%.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

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