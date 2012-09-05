《盛宏清专栏》投资是心理的颤动

(本文作者为路透中文特约专栏撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

撰稿人 盛宏清

在投资市场上，人们的心理纷繁复杂，行为各式各样。从心理光谱看，投资者的心理有恐惧、胆怯、谨慎、平衡、内敛、淡定、趾高气扬、疯狂等。从某种意义上讲，货币流向是人的心理的一次次颤动。

从金融角度看，正常规范的投资是在风险可控范围内，通过资金运作获取合理收益的过程。如果不计较风险，宁愿将本金全军覆没地赌博，则是投机活动。从心理角度看，投资是个心理过程，在这个过程中，要有耐心，要有约束，必须能够驾驭自己的情绪，并能够进行自我反思。投资与其说是智力活动，不如说是表现在性格方面。如果用古语刻画，则心灵应该象“窗含西岭千秋雪”，心胸犹如“门泊东吴万里船”。

在纷乱的金融市场，至少应该有如下五大方面的心理把握。

首要的也是最基本的是投资者贪婪与恐惧的关系。很多人在最高点时由于贪婪而没有止盈，失去了原本应该获取的利润。投资活动就是在获取一定合理收益后该止盈就坚决止盈的反复过程。也有很多人在由于恐惧而过于谨慎，不知道投资头寸该如何下。或者在市场大幅度波动时，太过急于抛盘，或者止损动作太早。止损与止盈全在自己对当时合适价格的判断，需要持续的研究学习，需要建立自己的分析框架，以把握“贪婪”与“恐惧”的错峰波动。

“在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧”意味着要找到“恐惧”和“贪婪”的节奏。把握这种节奏很难，因为人都有极强的从众心理，很难摆脱外在环境的影响。在市场的上升阶段，指数几乎每天都在上扬，你不会允许自己卖掉股票，担心会落后于他人。同样，在市场的下跌阶段，几乎没人有胆量再买入股票。这其实就是巴菲特所说的缺乏“制度性强制力”。要做到“在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧”，我们首先要抛开贪婪，抛开恐惧，面对企业，面对市场，挖掘价值。只有把握了企业真正的内在价值，我们就能找到贪婪和恐惧的真正节奏。

第二个方面是市场的理性与非理性。1720年，在南海泡沫中投资失败的大科学家牛顿说过，他可以计算天体的运动轨迹，但无法计算人类的疯狂。市场上理性与非理性是很容易相互转换的，尤其是在极端事件出现的时候。理性与非理性是影响投资的最大的情绪敌人，因为理性与非理性都是源于金钱的得失在人的心理上的烙印程度及人的心理承受能力。

第三个方面是人在群体中的心理与单独生活时的个体心理有很大差别。在被组织起来的集体中，人受到制度制约，受组织计划的支配，受普通道德的约束，并且受群体中个体盈利状况比较的刺激，由此，人的心理很容易失衡，通常会经意或不经意出现一些试图掩盖，或试图表现的行为。在机构投资者中，止盈和止损约束着他们，他们的行为大多都较为理性。而在个体投资者中，一般没有止盈和止损的概念，非理性和从众行为居多。

第四个方面是现实主义与理想主义的关系。投资市场上的人几乎都是现实主义者，追求利益是永恒。现实主义认为，像社会的一般现象一样，人的行为受到根植于人性的客观法则的支配，必须理解社会赖以生存的法则，而这些法则不受人们的偏好的左右而起著作用，人们若向这些客观法则挑战，就要冒失败的危险。投资市场是一个利益博弈、交换的市场，所有人是冷峻的现实主义者，而非理想主义者。

第五个方面是人的善性与恶性的关系。西方谚语总是说人是魔鬼和天使的结合体。他的哪一面消亡和哪一面发展取决于在客观社会生存法则中自身的需求层次，以及需求层次的变化。心理学家马斯洛把人的需求层次划分为生理、安全、归属、自尊、自我实现、认知和审美等七个方面。人在被组织起来的机构和在自由时空中，或在不同的阶段，需求层次和主导需求都是动态变化的。在这个过程中，善性和恶性张扬消亡的程度会有所差别，由此影响投资心理过程。

在投资市场上，人们的心理状态和金融市场具有脆弱性，很容易失去平衡。而且，金融体系和货币体系也具有脆弱性。在投资市场上，债务结构在导致财务困难的过程中起着很重要作用，特别是杠杆债务合约，典型的如投机房产按揭贷款，投机者依靠举债获得旨在再次出售时获取高额收益的投机资产。

在经济开始复苏和逐步走向繁荣的阶段，一般银行信用和货币总量开始扩张，一些投资热点开始显现，人们的投资和投机心理也开始活跃。在经过一段时间后，别人赚钱的现象给没进场的人较大的压力。随后，对商品和金融资产的需求更加上升。结果，价格上涨，新的盈利机会出现，吸引了更多的企业和投资者进入市场。此时，积极的连锁反应产生，新的投资增加，更多的收入增加，更多的投资资金继续入场。在这个市场气氛上升阶段，会出现过度的转手交易，泡沫也开始累积。日本80年代的泡沫经济、泰国90年代的房产、中国在2004年-2008年与2010年的房地产、中国2007年的股市都出现过这种现象。

伴随投机性繁荣持续，利率、货币流通速度和商品、资产价格都将上升。在某一个阶段，某些内部人决定接受现有的利润（止盈），出售投机的商品或资产。在市场达到高峰阶段时，人们的心理状态会犹豫不决，新投资者进入，“内部人”撤出，市场暂时得到平衡。但是平衡是暂时的和脆弱的，当杀跌分子出现后，价格开始下滑。一些利用债务结构进行投资的人的财务开始面临巨大压力，自有资金的投资者心理上也开始面临很大压力。一些投资和投机者可能意识到流动性缺乏的压力，现金为王的意识开始流行，或者投机者突然意识到市场繁荣难以继续。此时，很多掌握关键信息的内部人开始出货，争相从长期金融资产中退出，而投机者换取现金的比赛将可能演变为金融市场崩盘。

在这个时刻的信号可能有如下几种：一是某家压力过大的系统性重要作用的银行或企业倒闭，比如2008年9月雷曼公司破产；二是某人试图以不诚实的手段逃避原先的欺诈挪用资金的行为被暴露出来，如美国的安然造假事件；三是主要投机对象的价格由于定价过高而出现大幅度下跌，如1997年的泰铢崩盘、2008年美国房市崩盘。

“魔鬼抓的是最后一个人”，而很多的最后一个人是“外部人”。

(作者就职于中国光大银行资金部)