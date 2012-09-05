〔港报财经评论〕中国稳经济思路--经济日报9月5日

中国稳经济思路 /林瑞芬

恒指昨回129点至19,429收市,亚太区股市也普遍下跌,主要是穆迪在敏感时刻又对准欧盟信贷评级开刀,是激化欧盟团结或是走向分裂,日后自有分晓.穆迪今年7月已将德国和荷兰的评级展望调整为负面,再将欧盟的Aaa信贷评级展望下调为”负面”,未算太震撼市场,暂造成涟漪,欧股略为回软.港股跌市期指大低水,9月份期指昨收报19,319,跌101点,呈低水111点.10月份期指低水117点.然而,深入拆解,是因两个月均有蓝筹派息除净所致,按计算,9及10月份期指的合理值应为低水81点及107点,对比现市价又不算低水得太厉害.技术而言,反而要较为留意是期指走先恒指一步,下调逼近由6月始的夏日反弹浪底所延伸的上升轨,若失守及低企19,200持续至两、三日,将预示恒指有进一步转弱的压力.恒指自6月的夏日反弹浪累计升幅约2,244点,按黄金比率而言,回吐0.382及0.5倍均是可接受的回吐幅度,即分别至19,440及19,180.恒指上升轨现支撑位约在19,250,可见目前处于关键.

国指已回近6月低位,恒指目前仍守上升轨,一来靠香港地产股.二来,对欧央行买债仍有憧憬.今周四的议息会议欧央行总裁德拉吉讲话属关键,他于周一表示,该行购买三年期以内的短期国债并不违反欧盟规定.虽有德国央行障碍,但欧央行买债救市计划似乎是事在必行,不然市场反应不如出现昨西班牙国债两年期债息跌至4月初以来最低位.至于推出的时机及规模等,还是难以确定.上证昨收2,043,跌15点,市场对政策预期信心不足.据农行战略规划部发布报告拆局,料中国降准和降息的时间窗口续延后,逆回购利率可作为政策目标利率,央行不降准主要有三个原因:一是决策层对经济放缓容忍度提高.二是担心房价会继续反弹.三是对通胀压力保持警惕.

投资、消费和出口是拉动中国内地经济增长的三驾马车,无疑在当前的全球经济低迷环境,这三驾马车失衡难齐驱.维稳经济,目前来讲,对楼市反弹的严防,固投支撑大局为主.从中国中铁(0390.HK)总裁于业绩发布会上披露,铁道部已将2012年铁路基建投资目标,由4,700亿元人民币上调至4,960亿元人民币.铁道部将于近期召开铁路建设动员大会,并要求9-12月份每月铁路建设投资不少于670亿元人民币,由此启示,推动铁路投资成重中之重.(014)

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逾期贷款升,内银股添压 /余少文

大市再跌,国企指数直扑今年低位9,121点,指数比重最大的内银股继续受外资看淡,瑞信下调内银股评级至”与大市同步”,由于内银股上半年逾期贷款急升,下半年不良贷款率可能回升,添加股价压力.国企指数昨日跌91点或1%,收9,195点,成交额降至86亿港元,只有五分一主板H股可以逆市上升,国指随时跌穿7月低位9,121点,9,000点也有机会失守.而红筹指数跌21点或0.5%,收3,845点,成交额38亿港元,由科技股支撑指数.大市能否逆转,一直指出内银股是关键所在,可惜内银股股价每况愈下,尽管认为越跌越吸引,但瑞信昨日一份报告便将内银股投资评级,由”增持”降至”与大市同步”,并指出内银股盈利已在首季见顶回落,预期由于净息差以及信贷成本回升拖累,下调内银股未来三年盈利预测.

认为内银股盈利增长虽放缓,九只内银股第二季盈利合计2,375亿元人民币,较首季减少22亿元人民币或环比跌1%,第二季盈利较去年同期升15%,较首季的同比增长17%的升幅已收窄,但符合一直指出内银股盈利放缓的看法.因为内银股盈利只是增长放缓而非亏损,即使只是零增长,只要保持去年盈利和派息水平,工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)和中国银行(3988.HK)四大行在扣除股息税后仍有超过5厘息,PE最多也只是6倍而已.或有投资者认为不吸引,但只要内银股保持这持平盈利表现,会认为吸引.当然,或有人指内银股净息差在下跌,也曾指人民银行减息的影响会在第三季浮现,相信最多是令内银股盈利放缓,由第一、二季的双位数增长降至单位数而已.

当然,仍有一个变数是不良贷款额率会否上升,因为涉及银行日后拨备多寡,从而影响盈利,而九行上半年不良贷款率介乎0.56%至1.39%不等,但见中信银行(0998.HK)、民生银行(1988.HK)、交通银行(3328.HK)等第二季上升.更重要是九行上半年逾期贷款余额较去年底急升29%,除了重庆农村银行(3618.HK)是下跌外,民行升幅最劲达63%,其次是信行的53%,亦见到工行和建行升幅高过平均值.虽然90天以上逾期贷款升幅只有16%,似乎显示是银行对部分行业收紧信贷从而令流动性不足所致,但问题如未能解决,有机会将短期逾期贷款变成90天以上逾期贷款,再变成不良贷款.由于不良贷款额和不良贷款率可能转为回升,会对内银股下半年盈利以及股价造成一定压力,故内银股仍有下跌空间.(010)