版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 16:24 BJT

〔香港股市〕恒生指数收跌1.5%,创逾六周来最大单日百分比跌幅

路透香港9月5日电---香港股市周三创下逾六周来最差的一天,受累于对增长题材敏感的中资银行股以及能源类股的跌势,因遭券商调降评级,且煤炭价格下跌加剧了对中国经济放缓的担忧.

恒生指数.HSI收跌1.5%至19,145.1点,创7月23日以来最大单日百分比跌幅.恒生国企指数.HSCE收低1.9%至9,020.3点.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300收低0.2%至2,199.9点,为2009年3月以来最低收位.沪综指.SSEC跌0.3%.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐