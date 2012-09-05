修正:〔香港个股〕穆迪称雅居乐主席被捕对公司评级有负面影响

(更正,内文倒数第四段.这笔资金足以应付公司65亿元的短期"债券".因有误,请改为,这笔资金足以应付公司65亿元的短期"债务")

路透香港9月5日电---评级机构穆迪投资服务公司周三表示,中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)主席陈卓林因涉及一宗非礼案而被香港警方拘捕,对公司的信贷有负面影响.

不过,穆迪指出,陈卓林被捕未有对公司的Ba2企业评级及优先支付的无担保债务评级带来即时影响,前景仍为稳定.

"事件对雅居乐的信贷评级有负面影响,因为有关的调查和可能的法律过程会分散了公司主席对管理业务的注意力."穆迪副总裁兼高级分析师曾启贤表示.

穆迪相信,短期而言,雅居乐的营运应不会受到实际影响,因为公司已建立了稳定的管理团队负责营作及管理公司的日常业务.

但该评级机构留意到雅居乐有大约7亿美元(约44亿元人民币)的离岸银行债务有一项约束条款,假如陈卓林不再担任公司主席的话,将会构成违约.

假如雅居乐加快还款速度,将会削弱公司流动性.

不过,穆迪指出,雅居乐的资产负债表稳健,截至6月底其持有的现金达121亿元人民币.这笔资金足以应付公司65亿元的短期债务,以及8.21亿元的已承诺支付的土地款,甚至全数偿还其离岸银行贷款.

穆迪表示,将会继续监察事件,假如未来事情发展趋恶化,该行会重新评估对雅居乐评级的影响.

陈卓林于上周四涉及一宗非礼案,遭香港警方拘捕,其后获准保释外出,并须于10月初回警署报到.[ID:nSH0114211]

雅居乐今天最多曾跌1.9%,收盘持平于8.21港元.(完)

浏览雅居乐地产其他新闻,请点选[3383.HK-CMN]