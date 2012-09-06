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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:12 BJT

〔香港个股〕华人置业拟5亿美元出售朝隆集团49%权益,应对全球经济挑战

路透香港9月6日电---香港地产投资公司--华人置业(0127.HK)周四称,已与买方订立协议,出售朝隆集团49%权益,作价5亿美元.

公告称,买方将以现金支付2亿美元,另外3亿美元由买方向卖方发行贷款票据.

华置称,出售事项将可增加集团现金储备,以应付全球经济的挑战.出售所得款项将用作一般营运资金用途.

在交易完成前,朝隆49%权益由卖方拥有,其余51%由盛建拥有.朝隆全资拥有的智煌拥有物业发展公司启东通誉及启东宝丰全部股权.(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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