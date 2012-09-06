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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:09 BJT

《香港报摘》--信报9月6日

* 要闻版头条:

--内地经济尚未脱离下滑轨道,市场忧虑经济硬着陆,内银股首当其冲.三间评级机构看淡其前景,惠誉发布报告称,上半年内银资产负债表持续膨胀的趋势令人担忧,内银板块昨天全线下挫.

* 其他:

--近年本港除了吸引多家国际知名对冲基金落户外,内地富豪亦开始来港插旗,雨润食品(1068.HK)前主席、雨润集团主席祝义材去年在港成立的雨润国鼎金融控股,最近获证监会发出牌照,正式进军资产管理业.

--再有银行以高息竞争人民币定存,多家大型银行将人民币定存优惠调高至3厘或以上,其中永亨银行0302.HK30万元人民币或以上的12个月定存年利率为3.3厘,创市场新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 林高丽

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