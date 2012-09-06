《香港报摘》--经济日报9月6日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
* 要闻版头条:
--国民教育争议持续升温,特首梁振英紧急决定留港,改派财政司司长曾俊华出席在俄罗斯举行的亚太经合组织会议.据悉,梁除了密切关注国民教育风波,昨日也就港人港地举行多个小时会议,拍板日内推出.另外,自由行迫爆香港问题,内地已原则上同意暂停深圳非户籍居民一签多行政策,待特首同意细节后,也将于日内宣布.
* 其他:
--碧桂园(2007.HK)今年首八个月合同销售金额累计257.9亿元人民币,合同销售建筑面积约425万平方米.截至8月底,碧桂园尚有约35.8亿元人民币已认购待签约金额.
--汇丰(台湾)商业银行进行的一项调查显示,3%的台湾民众已持有人民币账户,若未来六个月内,台湾开放外汇指定银行可承作人民币账户,有四成的富裕人士有意在台湾开立人民币账户.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。