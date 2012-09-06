版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:24 BJT

《香港报摘》--经济日报9月6日

* 要闻版头条:

--国民教育争议持续升温,特首梁振英紧急决定留港,改派财政司司长曾俊华出席在俄罗斯举行的亚太经合组织会议.据悉,梁除了密切关注国民教育风波,昨日也就港人港地举行多个小时会议,拍板日内推出.另外,自由行迫爆香港问题,内地已原则上同意暂停深圳非户籍居民一签多行政策,待特首同意细节后,也将于日内宣布.

* 其他:

--碧桂园(2007.HK)今年首八个月合同销售金额累计257.9亿元人民币,合同销售建筑面积约425万平方米.截至8月底,碧桂园尚有约35.8亿元人民币已认购待签约金额.

--汇丰(台湾)商业银行进行的一项调查显示,3%的台湾民众已持有人民币账户,若未来六个月内,台湾开放外汇指定银行可承作人民币账户,有四成的富裕人士有意在台湾开立人民币账户.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐