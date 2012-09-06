《香港重要政经日程》--9月6日-9月13日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
=====================今日香港主要政经消息==========================
9月6日(周四)
-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布年度业绩.
-- 黛丽斯国际(0333.HK)公布年度业绩.
--10:00 保华建业(0577.HK)股东周年大会.
--10:30 锦兴集团(0275.HK)股东周年大会.
--15:00 华富国际(0952.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月7日(周五)
-- 公布8月份外汇储备资产数字.
--09:30 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.
--10:00 添利工业(0093.HK)股东周年大会.
--10:00 中国水务(0855.HK)股东周年大会.
--10:30 西藏5100(1115.HK)股东特别大会.
--10:30 其士国际(0025.HK)股东周年大会.
--11:00 奇峰国际(1228.HK)股东特别大会.
--14:10 招商银行(3968.HK)股东特别大会.
--14:30 中播控股(0471.HK)股东特别大会.
--16:00 毅力工业(0332.HK)股东周年大会.
9月10日(周一)
-- 新源控股(1048.HK)公布第一季度业绩.
--10:00 中国燃气(0384.HK)特别股东大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)在北京召开特别股东大会.
--09:30 江苏宁沪高速公路(0177.HK)在南京召开特别股东大会.
--10:30 保华集团(0498.HK)年度股东大会.
--11:00 伟俊集团控股(1013.HK)年度股东大会.
--10:30 卓高国际(0264.HK)年度股东大会.
--15:00 雅天妮(0789.HK)年度股东大会.
9月11日(周二)
-- 康佰控股(8190.HK)公布年度业绩.
-- 新意网集团(8008.HK)公布年度业绩.
--14:30 大家乐(0341.HK)年度股东大会.
--16:00 FAIRWOOD(0052.HK)年度股东大会.
9月12日(周三)
-- 中国天溢控股(0756.HK)公布年度业绩.
-- 环康集团(8169.HK)公布第三季业绩.
--10:00 奥玛仕控股(0959.HK)年度和特别股东大会.
--11:00 亿都(国际控股)(0259.HK)年度股东大会.
*9月13日(周四)
-- 新鸿基地产(0016.HK)公布全年业绩.
--10:00 富士康国际(2038.HK)特别股东大会.
--10:00 顺昌集团(0650.HK)年度股东大会.
--10:00 UDL HOLDINGS(0620.HK)特别股东大会.
--16:30 2012年第二季工业生产指数.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。