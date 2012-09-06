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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:30 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月6日

路透香港9月6日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7564港元HKD=)

  美国股市周三连续第二天交投清淡,收盘几无变动,投资人不愿意在欧洲央行重要会议前大规模押注,预计欧洲央行可能公布新政策,以帮助遏制欧债危机.

  道琼工业指数.DJI收升11.54点,或0.09%,至13,047.48点;标准普尔500指数.SPX收跌1.50点,或0.11%,至1,403.43点.Nasdaq指数.IXIC下滑5.79点,或0.19%,至3,069.27点.[ID:nSB8556464]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  180.930   -1.68      42786            14.034      -0.54
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.260   -1.07      45141             2.873       0.45
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.260   -0.27     130460            81.070       0.13
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.750   -0.05      78075            21.072       0.82
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  117.110   -0.64      43181             9.084       0.04
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   88.720   -1.21      31794             6.881       0.49
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.080   -0.55     242983            66.829       0.95
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.440   -0.40      16760             4.300       0.47
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.810   -0.63     157234            12.263       0.85
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   13.200   -6.05     169027            10.238      -1.36
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.850    5.99      39594             5.594       0.26
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   20.930   -0.57       5692             3.247      -0.10
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)    0.000    0.00          0             0.000    -100.00
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.750   -3.31      56924             0.271      -4.75 (完)

  --整理 陈敏

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