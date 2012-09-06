《香港报摘》--其他报纸重要消息9月6日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
* 明报:
--周大福(1929.HK)董事总经理黄绍基表示,有信心集团下半年度的销售会较上半年改善,而且不会因为内需放缓而拖慢内地开店大计.(B01)
--壹传媒(0282.HK)周二发通告,表示正获洽购台湾三报刊:苹果、爽报及壹周刊业务,随即引起台湾媒体关注,竞猜谁是有意进军台湾报业的第三方.而电盈(0008.HK)主席李泽楷否认与任何台湾媒体公司洽谈.(B01)
* 星岛日报:
--港府消息透露,行政长官梁振英周三(5日)率先就港人港地问题与相关官员召开会议,并且有突破性进展,相信已有决定,料会很快公布有关政策及首批港人港地.梁振英房屋政策智囊蔡涯棉估计,当局会先挑选小量土地应用措施,并以兴建中小型单位的地皮试行机会较高.(A01)
--新世界(0017.HK)营业及市务总监杨文表示,该公司今明两年推售步伐不停,预计明年推售达4,600伙单位,类型及分布地区广泛,当中多个市区项目计画在明年上半年登场,与会德丰合作发展的柯士甸站上盖将分期推出,首期约600伙. (C04)
* 苹果日报:
--银行公会委托财资市场公会(TMA)就港元同业拆息(Hibor)定价机制举行检讨.消息透露,基于技术因素考虑,方案将维持目前以20间报价行提供参考价的报价基础(quoting base),不会以市场交易基础(transaction base)作定价目标.(B02)
--壹传媒(0282.HK)前日公布,获独立第三方洽购台湾的印刷媒体业务,集团主席黎智英不评论有关事宜,但表示香港业务一定不会出售.(B06)
* 东方日报:
--证监会行政总裁欧达礼指,亚洲区内场外交易增长迅速,本港将于今年底成立场外交易结算所,并于明年初投入运作,初期会涵盖利率掉期合约及小量其他产品. (B04)
--消息人士透露,德意志银行裁减亚洲85个证券部门职位,相当于区内一成人手,当中东京及香港周二分别削15及40个职位,周三(5日)再裁减东京30个股票研究、销售及交易人员,反映在欧债危机及美国大选阴霾下,市场波动极少,导致交投异常惨淡.(B07)
* 文汇报:
--汇丰环球投资管理宏观及投资策略环球主管Philip Poole认为,联储局很有机会于本月举行的议息会议上透露推出第三轮量化宽松(QE3).渣打香港亚洲区高级经济师刘健恒则表示,联储局于未来数季推QE3的机会不大,但有可能于年底再度延长扭曲操作(OT)多六个月.(B01)
--港铁(0066.HK)作为代理人推出的西铁朗屏站(北)地盘周三(5日)截收意向,多达16间财团入意向表示有兴趣.由于投资金额细,市场估值仅15.71亿港元至19亿港元. (B03)
--内地房地产龙头万科(000002.SZ)200002.SZ以13.65亿元人民币拿下广州萝岗开发区宅地SDK-D-3地块.这也是万科6月在穗首次拿下商业地块以来,今年在穗首次竞得宅地. (B04)
* 大公报:
--仲量联行认为,政府推出额外印花税及收紧贷款等措施,令目前大量用家需求被抑压;又指短期内楼价大幅调整空间有限,预计年底前中小型住宅楼价将再升3至5%. (B01)
--稻香(0573.HK)行政总裁梁耀进预期,下半年经营环境仍有压力,惟7月及8月同店销售持续改善,集团将透过推出更多特惠推广,预料下半年毛利可维持稳定.(B02)(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 陈敏/林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。