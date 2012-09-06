《香港报摘》--其他报纸重要消息9月6日

* 明报:

--周大福(1929.HK)董事总经理黄绍基表示,有信心集团下半年度的销售会较上半年改善,而且不会因为内需放缓而拖慢内地开店大计.(B01)

--壹传媒(0282.HK)周二发通告,表示正获洽购台湾三报刊:苹果、爽报及壹周刊业务,随即引起台湾媒体关注,竞猜谁是有意进军台湾报业的第三方.而电盈(0008.HK)主席李泽楷否认与任何台湾媒体公司洽谈.(B01)

* 星岛日报:

--港府消息透露,行政长官梁振英周三(5日)率先就港人港地问题与相关官员召开会议,并且有突破性进展,相信已有决定,料会很快公布有关政策及首批港人港地.梁振英房屋政策智囊蔡涯棉估计,当局会先挑选小量土地应用措施,并以兴建中小型单位的地皮试行机会较高.(A01)

--新世界(0017.HK)营业及市务总监杨文表示,该公司今明两年推售步伐不停,预计明年推售达4,600伙单位,类型及分布地区广泛,当中多个市区项目计画在明年上半年登场,与会德丰合作发展的柯士甸站上盖将分期推出,首期约600伙. (C04)

* 苹果日报:

--银行公会委托财资市场公会(TMA)就港元同业拆息(Hibor)定价机制举行检讨.消息透露,基于技术因素考虑,方案将维持目前以20间报价行提供参考价的报价基础(quoting base),不会以市场交易基础(transaction base)作定价目标.(B02)

--壹传媒(0282.HK)前日公布,获独立第三方洽购台湾的印刷媒体业务,集团主席黎智英不评论有关事宜,但表示香港业务一定不会出售.(B06)

* 东方日报:

--证监会行政总裁欧达礼指,亚洲区内场外交易增长迅速,本港将于今年底成立场外交易结算所,并于明年初投入运作,初期会涵盖利率掉期合约及小量其他产品. (B04)

--消息人士透露,德意志银行裁减亚洲85个证券部门职位,相当于区内一成人手,当中东京及香港周二分别削15及40个职位,周三(5日)再裁减东京30个股票研究、销售及交易人员,反映在欧债危机及美国大选阴霾下,市场波动极少,导致交投异常惨淡.(B07)

* 文汇报:

--汇丰环球投资管理宏观及投资策略环球主管Philip Poole认为,联储局很有机会于本月举行的议息会议上透露推出第三轮量化宽松(QE3).渣打香港亚洲区高级经济师刘健恒则表示,联储局于未来数季推QE3的机会不大,但有可能于年底再度延长扭曲操作(OT)多六个月.(B01)

--港铁(0066.HK)作为代理人推出的西铁朗屏站(北)地盘周三(5日)截收意向,多达16间财团入意向表示有兴趣.由于投资金额细,市场估值仅15.71亿港元至19亿港元. (B03)

--内地房地产龙头万科(000002.SZ)200002.SZ以13.65亿元人民币拿下广州萝岗开发区宅地SDK-D-3地块.这也是万科6月在穗首次拿下商业地块以来,今年在穗首次竞得宅地. (B04)

* 大公报:

--仲量联行认为,政府推出额外印花税及收紧贷款等措施,令目前大量用家需求被抑压;又指短期内楼价大幅调整空间有限,预计年底前中小型住宅楼价将再升3至5%. (B01)

--稻香(0573.HK)行政总裁梁耀进预期,下半年经营环境仍有压力,惟7月及8月同店销售持续改善,集团将透过推出更多特惠推广,预料下半年毛利可维持稳定.(B02)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]