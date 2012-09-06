〔港报财经评论〕中资股资产质素恶化--信报9月6日

中资股资产质素恶化 /习广思

世界是否已经进入多事之秋?全世界等待欧央行买债细节,这对救市蓝图有关键性影响,无论是买短债或买长债,市场最关注的是,到底欧央行行长德拉吉口中的”扞卫欧罗”,真正愿意与欧洲政客付出多少代价?即到底买债规模是多小?记住,市场反映的预期是”不惜一切”.不过,欧洲只能等待,真正多事的,是中港两地的政经.金钟”门常开”广场上的集会与抗争,政府低估民意的代价,梁特首到底如何下台?国家副主席习近平突然取消与美国国务卿希拉莉会晤,有说因身体抱恙,有说因权力争斗,一时间众说纷纭.

甫踏入9月,港股明显更为波动,恒指变动不足以反映大市的险要,板块轮动未有停止过,内银股、煤炭股、汽车股急挫,在跌市中成交急增;相反房托股上升,中资电力股急涨,前者反映防守性资产受欢迎,后者反映资金追捧绩优股.其次,香港地产股、内房股未见异动,两者业绩均有可取之处,尤其是内房股经过一轮调整后,业绩好坏已成为投资者考虑的因素.一份内银股的业绩,当中可透露多少实情?坏账数字未算吓人,但分析员担心的是,资产质素正在恶化.摩通金融股分析员的统计显示,今年至今整体内银股不良贷款上升7%,逾期贷款上升16%,第二季有恶化迹象.

美国基金经理买中资企债关于内银股,上星期已经提及过,但这报告透露不同行业的资产情况,其中贸易、中小企、制造业的坏账正在上升.零售及分销贸易类的坏账今年上升31%,个人贷款类坏账今年上升13%.出人意表的是,房地产发展商的坏账却未如想像般坏.嘉汉林业事件令外资对内地民企的股票及债券起了戒心.近期,中海油(0883.HK)一宗大型海外发债成功吸引美国买家,毕竟中海油是国企,信贷未必受到质疑.至于腾讯(0700.HK)、康师傅(0322.HK)两宗发债,则吸引到大量美国债券基金入货,因为两间公司始终是蓝筹,且属投资级别信贷.债市上半年集中在本港蓝筹,现在由内地民企接力,这是否反映债市投资者对民企已恢复信心?(B03)

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美汇走势转好有望重见82 /苏子

上周五美汇指数曾一度跌破今年6月18日所造的81.18低位,破位后最低曾见80.96,但上周五收市时,美汇指数却升回81.25,令上述的81.18低位支持可以失而复得,出现了假突破的走势陷阱.踏入本周后,美汇指数始终未见再度下试上周五的80.96低位,昨天亚洲市美汇指数承接上日的利好形态,一举上破10天SMA阻力,令技术走势好转.短线而言,美汇指数的关键阻力位是100天SMA阻力,若未来一至两个交易天美汇指数有足够动力突破100天SMA阻力,并于其上收市,即届时可成功突破自7月25日的84.05高位向下延伸的下降阻力线,相信美汇指数将可重返82阻力关口以上波动,而在美汇指数成功止跌回升下,相信美元后市可回复上升的动力.

目前非美元货币的走势因为市场出现利差交易拆仓活动,处于个别发展阶段,例如澳元及纽元仍疲弱不振,欧罗及英镑则处于强势里运行.稍后一旦美元回复上升动力,届时利差交易的拆仓活动可望暂告一段落,结果将令到欧罗及英镑这两只近期表现强势的货币,在美元回升下再次承受一定程度沽压.

欧罗英镑受压.特别留意表现较强的英镑兑美元,稍后若在美元回升下仍未能顺利升至1.60心理关口以上波动及收市的话,届时英镑兑美元相信将会明显转弱,并返回100天SMA支持以下波动及收市.留意目前欧罗兑英镑的20天及50天SMA支持分别处于0.7890及0.7893,两者刚好与昨天欧洲市早段所造的低位相若.如昨晚美元可以进一步造好,同时欧罗兑英镑继续跌至20天及50天SMA支持以下波动及收市的话,欧罗兑美元将会面对非常严峻的沽压,上月31日所造的1.2491低位势将跌破,预料随后汇价将进一步下试20天SMA的1.2447支持,以及由7月24日的1.2040低位升至上周五1.2636高位的38.2%调整目标,即1.2408的关键支持.(B10)