〔港报财经评论〕欧元急弹启示ECB出招可冀--经济日报9月6日

欧元急弹启示ECB出招可冀 /林瑞芬

A股虚,国指先破底,恒指及期指双双破短期升轨,大多指标呈淡.大市先跌,淡化憧憬,来等欧央行(ECB)消息或可以又等玩意外之喜或重燃憧憬.欧元昨就由低位近1.25急弹试近1.26,据闻ECB就要无限制购买政府债或可成行.美国周五有关键就业数据,如疲弱将预示QE再推出,随时触发好友反攻也不为奇,世事难料!

港股后向看今明晚.恒指走势目前还高于6月低位一截,较国指强势无容置疑,主要原因已同大家分析过;一来是蓝筹地产股业绩无国企那么差,有稳定核心业务如租金收益,更重要是有股息增长;二来,炒欧、美发功救市大围事,主攻恒指,或许还有其他原因.国指已拖累港股,关键而言,恒指要强势到底,央行要续放水利好香港地产股;欧、美要续发功出招阻债务问题拖累经济.美国联储局续不续放水或刺激经济,周五就业数据有一定启示;ECB续不续放水及买债,今晚亦可知个大概,大概会买二级市场短期债,但年期、规模、时间待定.

总结而言,正如德国财政部长所称,概括欧元区未来麻烦事不会终结,但未来一年将更为稳定一些.随银行监管权集中ECB、ESM启动等路线图发展,就中期稳定欧债问题作战,做得好是可以如所愿稳定欧元区一些.麻烦事,相信离不开希腊、西班牙等重债重组过程,以及德国、意大利明年将有政治选举结果起波折.现在的麻烦事,是ECB需要说服德国,就纾缓西、意短期债息成本高涨压力,不构成长期依赖.

恒指不排除再度回升.市场人士选择在重要ECB议息会及美国数据避险,期指与恒指双双失升轨,恒指自6月的夏日反弹浪,已回吐近半,破升轨转弱势,技术势转弱.如果买债真的不能成行,市场嘘声四起,无话可说,恒指要先步国指走弱后尘.短期如未能返上19,200以上水平,向下进一步回试反弹浪的0.618倍,约至18,900,以至步国指走势考验6月低位近18,056.相反,恒指能企回稳19,200,保留一线好友反击盼望!欧债问题不被激化,在上周以来已先跌下避险,不排除再投险,触发恒指先回稳,技术反弹就要先重上19,650.(012)

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油价反弹,油股可捧 /余少文

虽然A股跌势喘定,但国企指数随时跌穿9,000点,形势愈来愈差,尤其中国经济未有起色.油价再挑战100美元,但中国以及环球需求仍不振,只由地缘政治支油价,或有助石油股下半年盈利好转.国指呈扩散三角形.其实,希望国指可以在9,100-10,000点上落,可惜昨日跌穿9,100点后,形成一个扩散三角形.扩散三角形过去多在高位出现而成为派货形态,目前在低位出现,或者暗示国指低处未算低,即使看好不少股份,在市况下行走势下,不会跟市场对着干,观望策略最多只是损失时间和机会而已.

大市继续寻底,但国际油价过去两个多月则反覆上升,纽约期油再逼近100美元,目前在95美元徘徊.可惜石油股股价表现却跟大市反覆下跌,或是石油、石化等股份第二季以及上半年业绩差劲所致,尤其石化股第二季录得亏损,上海石化(0338.HK)蚀10亿元人民币,中国石油(0857.HK)和中国石化(0386.HK)第二季只赚229亿元人民币和109亿元人民币,较去年同期跌21%和45%,也是受累化工业务,似乎内地上调成品油价格并未能全面利好化工股.

油价逾90美元中石油最有利.油价由6月低位77美元回升至目前95美元,相信是受到地缘政治因素所致,除了敍利亚内战,伊朗核问题会否引致以色列攻击也是市场关注所在.撇除政治因素,环球经济复苏无期,即使美国可以推QE3,但中国以至欧洲对石油需求应是不振,即使中国7月原油产量升1.4%,首七个月产量升1.7%,也不及去年同期的3.9%升幅,相信是需求下降而影响产能.

不过,彭博预测显示,或受油价虽反弹惟仍低于上半年高位110美元因素,料石化股下半年或可扭转上半年亏损状况,但中国石油(0857.HK)和中国石化(0386.HK)全年盈利料分别为1,388亿元人民币和609亿元人民币,即下半年盈利分别约768亿元人民币和372亿元人民币,较上半年有所增长.其实,中石油副董事长兼总裁周吉平在第二季曾指出,油价保持在90美元以上对中石油发展最有利;故油价继续在90美元横行,或可以令化工业务得到平衡点,即成本不会过高而侵蚀利润,相反石油开采业务则继续赚取巨利,故市场一旦追捧下半年绩优股,石油股或可分一杯羹.(010)