〔港报财经评论〕欧元急弹启示ECB出招可冀--经济日报9月6日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
欧元急弹启示ECB出招可冀 /林瑞芬
A股虚,国指先破底,恒指及期指双双破短期升轨,大多指标呈淡.大市先跌,淡化憧憬,来等欧央行(ECB)消息或可以又等玩意外之喜或重燃憧憬.欧元昨就由低位近1.25急弹试近1.26,据闻ECB就要无限制购买政府债或可成行.美国周五有关键就业数据,如疲弱将预示QE再推出,随时触发好友反攻也不为奇,世事难料!
港股后向看今明晚.恒指走势目前还高于6月低位一截,较国指强势无容置疑,主要原因已同大家分析过;一来是蓝筹地产股业绩无国企那么差,有稳定核心业务如租金收益,更重要是有股息增长;二来,炒欧、美发功救市大围事,主攻恒指,或许还有其他原因.国指已拖累港股,关键而言,恒指要强势到底,央行要续放水利好香港地产股;欧、美要续发功出招阻债务问题拖累经济.美国联储局续不续放水或刺激经济,周五就业数据有一定启示;ECB续不续放水及买债,今晚亦可知个大概,大概会买二级市场短期债,但年期、规模、时间待定.
总结而言,正如德国财政部长所称,概括欧元区未来麻烦事不会终结,但未来一年将更为稳定一些.随银行监管权集中ECB、ESM启动等路线图发展,就中期稳定欧债问题作战,做得好是可以如所愿稳定欧元区一些.麻烦事,相信离不开希腊、西班牙等重债重组过程,以及德国、意大利明年将有政治选举结果起波折.现在的麻烦事,是ECB需要说服德国,就纾缓西、意短期债息成本高涨压力,不构成长期依赖.
恒指不排除再度回升.市场人士选择在重要ECB议息会及美国数据避险,期指与恒指双双失升轨,恒指自6月的夏日反弹浪,已回吐近半,破升轨转弱势,技术势转弱.如果买债真的不能成行,市场嘘声四起,无话可说,恒指要先步国指走弱后尘.短期如未能返上19,200以上水平,向下进一步回试反弹浪的0.618倍,约至18,900,以至步国指走势考验6月低位近18,056.相反,恒指能企回稳19,200,保留一线好友反击盼望!欧债问题不被激化,在上周以来已先跌下避险,不排除再投险,触发恒指先回稳,技术反弹就要先重上19,650.(012)
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油价反弹,油股可捧 /余少文
虽然A股跌势喘定,但国企指数随时跌穿9,000点,形势愈来愈差,尤其中国经济未有起色.油价再挑战100美元,但中国以及环球需求仍不振,只由地缘政治支油价,或有助石油股下半年盈利好转.国指呈扩散三角形.其实,希望国指可以在9,100-10,000点上落,可惜昨日跌穿9,100点后,形成一个扩散三角形.扩散三角形过去多在高位出现而成为派货形态,目前在低位出现,或者暗示国指低处未算低,即使看好不少股份,在市况下行走势下,不会跟市场对着干,观望策略最多只是损失时间和机会而已.
大市继续寻底,但国际油价过去两个多月则反覆上升,纽约期油再逼近100美元,目前在95美元徘徊.可惜石油股股价表现却跟大市反覆下跌,或是石油、石化等股份第二季以及上半年业绩差劲所致,尤其石化股第二季录得亏损,上海石化(0338.HK)蚀10亿元人民币,中国石油(0857.HK)和中国石化(0386.HK)第二季只赚229亿元人民币和109亿元人民币,较去年同期跌21%和45%,也是受累化工业务,似乎内地上调成品油价格并未能全面利好化工股.
油价逾90美元中石油最有利.油价由6月低位77美元回升至目前95美元,相信是受到地缘政治因素所致,除了敍利亚内战,伊朗核问题会否引致以色列攻击也是市场关注所在.撇除政治因素,环球经济复苏无期,即使美国可以推QE3,但中国以至欧洲对石油需求应是不振,即使中国7月原油产量升1.4%,首七个月产量升1.7%,也不及去年同期的3.9%升幅,相信是需求下降而影响产能.
不过,彭博预测显示,或受油价虽反弹惟仍低于上半年高位110美元因素,料石化股下半年或可扭转上半年亏损状况,但中国石油(0857.HK)和中国石化(0386.HK)全年盈利料分别为1,388亿元人民币和609亿元人民币,即下半年盈利分别约768亿元人民币和372亿元人民币,较上半年有所增长.其实,中石油副董事长兼总裁周吉平在第二季曾指出,油价保持在90美元以上对中石油发展最有利;故油价继续在90美元横行,或可以令化工业务得到平衡点,即成本不会过高而侵蚀利润,相反石油开采业务则继续赚取巨利,故市场一旦追捧下半年绩优股,石油股或可分一杯羹.(010)
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路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。