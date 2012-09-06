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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 09:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘下跌0.2%,徘徊于六周低位附近

路透香港9月6日电---香港股市周四开低,徘徊在六周低点附近,投资者等待欧洲央行(ECB)稍晚的会议,希望看到对抗欧债危机的可靠举措.

恒生指数.HSI开盘下跌0.2%至19,101.9点.恒生国企指数.HSCE下跌0.1%.(完)

--编译 隋芬;审校 徐文焰

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