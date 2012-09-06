〔港报社评〕全球制造业萎缩货币宽松成大势 --信报9月6日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
美国ISM公布8月份PMI,报49.6,连续3个月处于扩缩临界线之下,显示制造业活动陷入收缩状态.联同欧洲和新兴经济体板块看,全球制造业活动扩张乏力,不仅令各国经济增长举步维艰,亦令货币宽松政策的压力不断加大.
据Markit刚公布美国8月制造业PMI终值,下调至51.5,低于7月,反映美国制造业停滞不前的困局.欧洲情况更糟糕.按Markit数据,欧罗区8月制造业PMI终值为45.1,连续13个月处于扩缩分水线之下.
中国8月官方PMI报49.1,是去年11月以来首度跌破扩缩分水线,反映经济下行压力迄今仍相当大.汇丰8月制造业PMI和昨天公布的服务业PMI双双处于50点之下,形势不乐观.
明显看到,发达国家增长乏力,经济低迷不振,对新兴经济体形成连锁性的负面影响,并通过贸易和金融传导,相互牵引,令全球经济整体复苏浮现倒退隐忧.
今天欧洲央行公布最新议息决定,市场一般预计,基准利率将维持不变.不过,投资者当下虎视眈眈,聚焦行长德拉吉会否宣布新一轮欧罗区成员国债购置方案.但欧罗区经济萎缩,制造业生产活动陷入持久收缩状态,维持货币高度宽松已然别无选择.
中国目前制造业生产活动疲态毕呈,经济下行风险扩大,令央行有进一步放松货币政策的迫切性,再度下调存款准备金率.
照目前形势看,全球经济增长放缓,制造业萎缩,触发生产原料的钢铁价格下跌.资料反映,中国钢铁业很多已进行减产,大规模削减入口铁矿砂库存,使铁矿砂价格急遽下跌.显示全球制造业不景,进一步为环球经济复苏前景抹上一层新阴影.
按Markit最新数据,不仅美国、欧洲和中国,日本8月PMI指数跌至47.7,为16个月来最低水平,且连续3个月处于萎缩状态.世界主要经济体制造业生产活动已告全线陷入低潮.
目前,联储局有机会把联邦基金利率超低水平进一步延展至2015年底.至于欧洲央行,无论今天议息结果如何,始终难脱货币大幅度宽松之局,不排除继续进行长期再融资操作,甚至针对性加强对中小企的信贷支持.而中国下调存款金率和利率,在经济下行尚未触底压力下,相信只是时间问题.(A02)
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路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。