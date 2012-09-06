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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 09:24 BJT

〔港报社评〕特首留港扑火,治标更需治本--经济日报9月6日

特首梁振英昨取消赴俄罗斯出席亚太经合会议,显然是要留港扑熄社会上的多个火头,此凸显港府施政问题深重,新政府须痛定思痛,否则纵能暂缓眼前火头,未来火势恐更猛.

梁振英决定留港,着力纾困,可彰示他对事态高度关注,惟匆忙得连与国家主席胡锦涛会面也要临时取消,反映新班子上任两个多月以来,管治出现严重问题.

其一,政策不到位.梁振英团队以专业形象定位,以示有专业能力处理各种问题,现实却令市民叹息,以楼市为例,推白表购免补地价居屋计划, 反为炽热楼市添柴加火.公布十项稳定楼市措施又力度不足,未足一周又要再谋加推“港人港地”.凸显新房策杯水车薪,才要不断加招.

其二,政治研判力不足.新政府未能对社会环境变化有充分掌握,尤其当社会已高度政治化,惟港府却欠政治敏感度,令政策未见其利,已先掀起市民忧虑,以至强烈反弹,造成官民对立.

其三,团队能力不彰.新团队未有足够政治能量与手腕,非但无法化解市民对政策的忧虑,部分新任局长的举止更为事件火上加油,激起更大不满.新团队明显左支右绌,未能有效施政.

梁振英与其团队上任时雄心壮志,市民亦抱有一定期望,可惜新政府上场两个多月已火头处处,“百日维新”现在来看恐难如愿.此刻新政府首务固是扑火,惟更要深切汲取教训,狠下决心提高团队能力、加强掌握民情、政策更要到位.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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