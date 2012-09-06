〔港报社评〕特首留港扑火,治标更需治本--经济日报9月6日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
特首梁振英昨取消赴俄罗斯出席亚太经合会议,显然是要留港扑熄社会上的多个火头,此凸显港府施政问题深重,新政府须痛定思痛,否则纵能暂缓眼前火头,未来火势恐更猛.
梁振英决定留港,着力纾困,可彰示他对事态高度关注,惟匆忙得连与国家主席胡锦涛会面也要临时取消,反映新班子上任两个多月以来,管治出现严重问题.
其一,政策不到位.梁振英团队以专业形象定位,以示有专业能力处理各种问题,现实却令市民叹息,以楼市为例,推白表购免补地价居屋计划, 反为炽热楼市添柴加火.公布十项稳定楼市措施又力度不足,未足一周又要再谋加推“港人港地”.凸显新房策杯水车薪,才要不断加招.
其二,政治研判力不足.新政府未能对社会环境变化有充分掌握,尤其当社会已高度政治化,惟港府却欠政治敏感度,令政策未见其利,已先掀起市民忧虑,以至强烈反弹,造成官民对立.
其三,团队能力不彰.新团队未有足够政治能量与手腕,非但无法化解市民对政策的忧虑,部分新任局长的举止更为事件火上加油,激起更大不满.新团队明显左支右绌,未能有效施政.
梁振英与其团队上任时雄心壮志,市民亦抱有一定期望,可惜新政府上场两个多月已火头处处,“百日维新”现在来看恐难如愿.此刻新政府首务固是扑火,惟更要深切汲取教训,狠下决心提高团队能力、加强掌握民情、政策更要到位.
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路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。