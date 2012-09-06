〔港报社评〕国教互消耗,集思广益破僵局--星岛日报9月6日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
反对国民教育科的社会运动持续升温,以致行政长官梁振英要临时取消外访,留港对应.这时有教育团体建议实施1年冷静期,和举行教育高峰会作为新的讨论平台,希望可以抛砖引玉,诱发社会各方提出更多破除眼前僵局的构思.
有教育团体昨日抛出方案,提议即时开始以1年时间作冷静期,期间召开由教育高峰会,各方在没有先决前提下理性对话,现时未知建议能否为打破僵局开拓新的讨论空间.
官员近日言论转松,表明现阶段不谈是否撤科,日后讨论则甚么都可以谈.冷静期方案,把撤科讨论推到日后的教育高峰会,与其他国民教育科议题一起讨论,这比当局现设的开展德育及国民教育科委员会讨论,有较大的弹性,是有实无名地变相就是否独立成科,以及如何推行国民教育重新谘询.
现阶段这一构思尚比较粗疏,例如日后有了新的讨论平台,开展德育及国民教育科委员会担任甚么角色.冷静期以外,各方有心人士可以提出更多宽松处理问题的方案,集思广益,设法打破目前的对峙.
反对团体一直坚持立场,策略至今非常成功.广场集会对政府形成巨大压力,同时消耗也极大,究竟往后是继续下去,逼使政府全面撤科,抑或在适当时候稍作让步,相信民意是重要考虑,需要时刻评估.如果社会上出现各种各样比较宽松的方案,政府和反对国民教育科的团体,都可以有较多的参考,酝酿出一个大家都可以接受的破局模式.(A04)
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路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。