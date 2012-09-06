〔港报社评〕国教互消耗,集思广益破僵局--星岛日报9月6日

反对国民教育科的社会运动持续升温,以致行政长官梁振英要临时取消外访,留港对应.这时有教育团体建议实施1年冷静期,和举行教育高峰会作为新的讨论平台,希望可以抛砖引玉,诱发社会各方提出更多破除眼前僵局的构思.

有教育团体昨日抛出方案,提议即时开始以1年时间作冷静期,期间召开由教育高峰会,各方在没有先决前提下理性对话,现时未知建议能否为打破僵局开拓新的讨论空间.

官员近日言论转松,表明现阶段不谈是否撤科,日后讨论则甚么都可以谈.冷静期方案,把撤科讨论推到日后的教育高峰会,与其他国民教育科议题一起讨论,这比当局现设的开展德育及国民教育科委员会讨论,有较大的弹性,是有实无名地变相就是否独立成科,以及如何推行国民教育重新谘询.

现阶段这一构思尚比较粗疏,例如日后有了新的讨论平台,开展德育及国民教育科委员会担任甚么角色.冷静期以外,各方有心人士可以提出更多宽松处理问题的方案,集思广益,设法打破目前的对峙.

反对团体一直坚持立场,策略至今非常成功.广场集会对政府形成巨大压力,同时消耗也极大,究竟往后是继续下去,逼使政府全面撤科,抑或在适当时候稍作让步,相信民意是重要考虑,需要时刻评估.如果社会上出现各种各样比较宽松的方案,政府和反对国民教育科的团体,都可以有较多的参考,酝酿出一个大家都可以接受的破局模式.(A04)