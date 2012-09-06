〔港报社评〕撤科回归教育议题局面就会豁然开朗--明报9月6日

德育及国民教育科本来是教育议题,但是现在已经演变为一场政治运动.梁振英政府若想打破僵局,就要降低争议的政治成分,使之回归为教育议题.而撤科再议,是国教科争议去政治化、回归教育议题的出路,梁振英应该果断地撤科再议.主要有4方面理由:

(1)事态正朝向全民运动发展,若令事态发展更深化而激化整体社会情绪时,梁振英和政府将更为被动,届时处理就要付出更沉重政治代价,对香港绝无好处.

(2)民间对政府已经失去信任,若政府一意孤行,强制推动国教科,官民只会陷入无休止的斗争之中.社会不可能和谐,现在政府迫切要做的是构建官民互信.

(3)推动国教科并非当务之急,况且由课程指引到教材、教学方法、监督以至评估等,都极具争议,由家长、教师、学校以至整体社会都未准备好,强推只是胡来,不会带来教好国民教育的积极效果.

(4)梁振英政府开局焦头烂额,要拿出政绩争取市民支持,但是政府为毫无迫切性的国教科而牺牲施政,不但愚蠢,也是不负责任的做法.

有意见认为,政府一旦撤科再议,会损害梁振英和政府的威信.我们认为家长和社会不接受的国教科,才会损害他们的威信.若他们主导的国教科,内容和教学都符合培养多元、多角度、独立思考爱国学生的原旨,则梁振英和政府的威信反而会到市民认同和支持.现在,摆在梁振英面前的选择,存乎一念之间,期望他正确抉择,为国教科和为香港解套.(A04)