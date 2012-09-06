〔港报社评〕撤科回归教育议题局面就会豁然开朗--明报9月6日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
德育及国民教育科本来是教育议题,但是现在已经演变为一场政治运动.梁振英政府若想打破僵局,就要降低争议的政治成分,使之回归为教育议题.而撤科再议,是国教科争议去政治化、回归教育议题的出路,梁振英应该果断地撤科再议.主要有4方面理由:
(1)事态正朝向全民运动发展,若令事态发展更深化而激化整体社会情绪时,梁振英和政府将更为被动,届时处理就要付出更沉重政治代价,对香港绝无好处.
(2)民间对政府已经失去信任,若政府一意孤行,强制推动国教科,官民只会陷入无休止的斗争之中.社会不可能和谐,现在政府迫切要做的是构建官民互信.
(3)推动国教科并非当务之急,况且由课程指引到教材、教学方法、监督以至评估等,都极具争议,由家长、教师、学校以至整体社会都未准备好,强推只是胡来,不会带来教好国民教育的积极效果.
(4)梁振英政府开局焦头烂额,要拿出政绩争取市民支持,但是政府为毫无迫切性的国教科而牺牲施政,不但愚蠢,也是不负责任的做法.
有意见认为,政府一旦撤科再议,会损害梁振英和政府的威信.我们认为家长和社会不接受的国教科,才会损害他们的威信.若他们主导的国教科,内容和教学都符合培养多元、多角度、独立思考爱国学生的原旨,则梁振英和政府的威信反而会到市民认同和支持.现在,摆在梁振英面前的选择,存乎一念之间,期望他正确抉择,为国教科和为香港解套.(A04)
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路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。