〔港报社评〕反国教活动露出选举操作底牌--文汇报9月6日

“反对国民教育科大联盟”包围政府总部的行动不但持续一段长时间,而且策动了多次大型的示威及集会.随着“民主女神”进驻及公民党和工党昨日在“大联盟”会场附近举行选举告急造势活动,反对派反国教活动终于彻底露出了选举操作的底牌.

反对派露出选举操作底牌,首先是在政府总部参与绝食的人士,许多都是反对派政党核心成员以及与反对派关系密切的人士.他们藉着大打悲情牌博取市民同情,激化国民教育争议,为反对派选情造势的目的昭然若揭.

第二, “大联盟”代表以“接力”形式绝食,并宣布推动一系列“不合作运动”, 显然是要将行动延续至星期日的立法会选举投票日.实际上,“大联盟”策动的一系列示威及集会,就是反对派候选人的助选工程.

第三, “大联盟”大型及持续性的示威抗争行动,组织安排有条不紊,物资用之不竭,涉及庞大的物资和资金.民间团体根本不可能负担数以百万计的活动开支.学民思潮、国民教育家长关注组一直强调他们政治中立,与政党没有联系,但“大联盟”须向社会交代,巨额的资金从何而来?背后的金主是谁?

种种事实和迹象都说明, “大联盟”的反国教活动是为配合反对派的选举操作.反对派将反国教活动作为选举操作,严重扭曲选情.选举管理委员会应进行监察,将“反对国民教育科大联盟”策动多次大型示威及集会的巨额开支计入反对派候选人的选举经费,以维护选举的公平公正.(A07)