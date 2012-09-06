〔港报社评〕反国教活动露出选举操作底牌--文汇报9月6日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
“反对国民教育科大联盟”包围政府总部的行动不但持续一段长时间,而且策动了多次大型的示威及集会.随着“民主女神”进驻及公民党和工党昨日在“大联盟”会场附近举行选举告急造势活动,反对派反国教活动终于彻底露出了选举操作的底牌.
反对派露出选举操作底牌,首先是在政府总部参与绝食的人士,许多都是反对派政党核心成员以及与反对派关系密切的人士.他们藉着大打悲情牌博取市民同情,激化国民教育争议,为反对派选情造势的目的昭然若揭.
第二, “大联盟”代表以“接力”形式绝食,并宣布推动一系列“不合作运动”, 显然是要将行动延续至星期日的立法会选举投票日.实际上,“大联盟”策动的一系列示威及集会,就是反对派候选人的助选工程.
第三, “大联盟”大型及持续性的示威抗争行动,组织安排有条不紊,物资用之不竭,涉及庞大的物资和资金.民间团体根本不可能负担数以百万计的活动开支.学民思潮、国民教育家长关注组一直强调他们政治中立,与政党没有联系,但“大联盟”须向社会交代,巨额的资金从何而来?背后的金主是谁?
种种事实和迹象都说明, “大联盟”的反国教活动是为配合反对派的选举操作.反对派将反国教活动作为选举操作,严重扭曲选情.选举管理委员会应进行监察,将“反对国民教育科大联盟”策动多次大型示威及集会的巨额开支计入反对派候选人的选举经费,以维护选举的公平公正.(A07)
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路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。