〔香港个股〕华置原价出售合资地产项目,料录逾千万港元税前亏损(更新版)

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
(新增细节和背景)
* 华置以5亿美元出售与恒大合资项目
* 料录得逾千万港元税前亏损
路透香港9月6日电---香港地产投资公司--华人置业(0127.HK)将原价出售其一合资房地产项目,以增加集团现金储备,该项出售料录得逾千万港元税前亏损.
该公司周四宣布,以5亿美元作价出售其与恒大地产(3333.HK)于江苏启东市的一项房地产合资项目--朝隆集团的49%权益予一投资基金.
华置原来于去年5月以5亿美元向恒大地产购入该项目的49%权益,今次以原价出售予SPARX Asia Capital Management Ltd.,以该合资公司49%股本权益的账面值约39亿港元计算,估计出售将会录得1,050万港元的税前亏损.
公告称,买方将以现金支付2亿美元,另外3亿美元由买方向卖方发行贷款票据.
华置称,出售事项将可增加集团现金储备,以应付全球经济的挑战,出售所得款项将用作一般营运资金用途.
启东项目另外51%权益由恒地持有,该项目的总地盘面积约133.5万平方米,总建筑面积158万平方米,计划建成住宅、商业及渡假的综合发展项目,是恒大的重头项目之一.项目第一期已于今年7月开始推售.
华置于澳门投资的豪宅项目"御海.南湾"的土地,因涉及前高官欧文龙贪污案的土地批给合同,此前遭澳门行政长官宣告无效.华置已就该项目作出28亿港元投资,并预售逾300个单位.
华置已向澳门行政长官办公室提交声明异议,倘公司未于9月14日或之前收到有利回覆,公司拟向中级法院提出上诉.假如华置上诉失败,意味其于该项目的投资将会化为乌有,并须向买家退回订金.[ID:nSH0113949]
华置早盘尾段股价下跌1.86%,报9.51港元,但成交清淡,仅7,500股.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
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路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。