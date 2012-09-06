〔香港个股〕华置原价出售合资地产项目,料录逾千万港元税前亏损(更新版)

(新增细节和背景)

* 华置以5亿美元出售与恒大合资项目

* 料录得逾千万港元税前亏损

路透香港9月6日电---香港地产投资公司--华人置业(0127.HK)将原价出售其一合资房地产项目,以增加集团现金储备,该项出售料录得逾千万港元税前亏损.

该公司周四宣布,以5亿美元作价出售其与恒大地产(3333.HK)于江苏启东市的一项房地产合资项目--朝隆集团的49%权益予一投资基金.

华置原来于去年5月以5亿美元向恒大地产购入该项目的49%权益,今次以原价出售予SPARX Asia Capital Management Ltd.,以该合资公司49%股本权益的账面值约39亿港元计算,估计出售将会录得1,050万港元的税前亏损.

公告称,买方将以现金支付2亿美元,另外3亿美元由买方向卖方发行贷款票据.

华置称,出售事项将可增加集团现金储备,以应付全球经济的挑战,出售所得款项将用作一般营运资金用途.

启东项目另外51%权益由恒地持有,该项目的总地盘面积约133.5万平方米,总建筑面积158万平方米,计划建成住宅、商业及渡假的综合发展项目,是恒大的重头项目之一.项目第一期已于今年7月开始推售.

华置于澳门投资的豪宅项目"御海.南湾"的土地,因涉及前高官欧文龙贪污案的土地批给合同,此前遭澳门行政长官宣告无效.华置已就该项目作出28亿港元投资,并预售逾300个单位.

华置已向澳门行政长官办公室提交声明异议,倘公司未于9月14日或之前收到有利回覆,公司拟向中级法院提出上诉.假如华置上诉失败,意味其于该项目的投资将会化为乌有,并须向买家退回订金.[ID:nSH0113949]

华置早盘尾段股价下跌1.86%,报9.51港元,但成交清淡,仅7,500股.(完)

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