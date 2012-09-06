〔离岸人民币〕易方达中证100获得外管局额外30亿元RQFII投资额度(更新版)

中国外汇：今年严厉打击外汇违法违规行为，推动金融市场对外开放--外管局
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
(新增细节和背景)
* 易方达中证100获额外30亿元人民币RQFII投资额度
* 易方达称可制造更多基金单位,满足全球投资者需求
* 分析师认为A股筑底后燃起境外机构投资者兴趣
路透香港9月6日电---易方达资产管理(香港)有限公司周四称,其管理的中证100 A股指数ETF(易方达中证100)(83100.HK)获得中国国家外汇管理局发放额外30亿元人民币RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度,并为首家获准加额的RQFII.
分析师认为,A股处于筑底阶段,随着中国领导层换届,经济发展将会向好,因而吸引境外机构投资者对实物追纵国内A股指数的ETF的兴趣.
易方达在一份声明中称,易方达中证100的初次获批额度为20亿元,由于未能满足海外机构投资者的订单,因此易方达早在8月17日接受机构投资者认购以前,已准备申请额外RQFII投资额度,并获国家外汇管理局迅速审批,于9月5日取得额外30亿元的RQFII额度.
"易方达中证100取得额外RQFII投资额度后,可制造更多基金单位,满足来自全球,包括本地、亚洲、欧洲、拉美及中东的投资者需求,"易方达资产管理(香港)常务董事林永森称.
他并指出,"这样并减少向隅者众而出现溢价的状况,更加紧贴所追踪中证100指数的投资表现,使追踪A股更具投资成本效益."
中国政府于去年12月正式宣布启动RQFII,首批额度为200亿元,分配给九家基金公司和12家券商.此后批出500亿元第二批额度,用于发行人民币A股ETF产品.香港市场首只人民币计价A股ETF--华夏沪深300指数ETF(83188.HK)7月17日在港交所挂牌,RQFII额度为50亿元.
海通国际环球投资策略部副总裁郭家耀称,A股目前处于筑底阶段,相信随着中国领导层换届后经济发展向好,可望带动A股底部回升;加上中证100追踪以实物交收,误差率较低,因而吸引机构投资者的兴趣.
林永森称,若中央政府出降低存款准备金率或减息措施,将有利地产和有色金属等周期性行业的表现,因此建议投资者可加大股票类资产的配置,重点关注行业结构较为均衡的核心蓝筹A股指数.
中证100指数涵盖上海和深圳交易所上市最大市值100家蓝筹A股.截至2012年6月底止,这100家成份股占上海和深圳两个A股市场51%总市值、86%的盈利、92%总资产.
易方达中证100于8月20日开始接受机构投资者认购,认购金额直逼额度上限.该ETF其后在8月27日在香港联合交易所上市.其总开支费率不超过每年资产净值0.99%,较合成A股ETF逾1%为低.
易方达中证100周四收高0.47%,报21.2元人民币.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
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