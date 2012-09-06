〔香港房地产〕政府落实明年首季推出两幅土地作为"港人港地"(更新版)

中国外汇：今年严厉打击外汇违法违规行为，推动金融市场对外开放--外管局
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
(新增细节和背景)
* 政府明年首季推出两幅"港人港地"
* 可供应逾1,100个住宅单位
* 期待将"港人港地"推展至市建局和房协项目
路透香港9月6日电---香港政府周四公布,将于明年首季落实"港人港地"政策,于卖地表中选出两幅土地作为"港人港地",有关的住宅单位建成后首次出售对象,以及其后30年的转售对象,均只限于拥有香港永久居民身份的港人,以优先满足港人的住屋需要.
突然取消赴俄罗斯参加亚太经合会议(APEC),留港专注公务的特首梁振英在巡视九龙启德发展区后公布上述新政策.他并表示,首两幅"港人港地"位于启德发展区,预计两幅土地建成后,可提供逾1,100个住宅单位.
"落实这政策主要原因是香港的住屋用地是稀有珍贵的资源,使用这些土地时,必须优先满足家在香港的永久居民的住屋需要."梁振英称.
运输及房屋局局长张炳良表示,政府期望日后市区重建区和房屋协会发展的住宅项目,也会实行"港人港地".
梁振英表示,购买"港人港地"住宅单位的永久居民须以个人名义购买,不得以公司名义购买;假如夫妇联名购买单位,两人均须为香港永久居民.除身份上有所要求,目前没有就买家的资格和条件设立其他限制.
香港永久居民的定义包括在本港出生的中国公民、通常居于香港连续七年或以上的中国公民,或通常居于香港连续七年或以上并以香港为永久居住地的非中国籍人士等.
"港人港地"政策是梁振英参选特首时提出的政纲之一.因不少内地富人来港购买住宅,被指是推高本地楼价原因之一.而针对这情况,上任特首曾荫权在任内亦取消了房地产作为投资移民的资产类别.
自梁振英于3月25日当选特首以来,香港的住宅楼价累计再涨逾7%,今年以来累计升约11%,高于去年全年9.4%的升幅.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦