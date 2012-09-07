《香港报摘》--经济日报9月7日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--欧洲央行推出无限量买债计划,连同美国劳工及服务数据改善,纾缓市场对欧债危机及环球经济放缓忧虑,风险胃纳重燃,刺激油金及欧美股市大幅反弹,标普500指数升越2008年收市高位.
* 其他:
--富力地产(2777.HK)8月协议销售额约28.17亿元人民币,按年增40%,销售面积25.57万平方米,按年升69%.今年首八个月,富力累计销售金额198.33亿元,较去年同期多7%,达到全年目标的62%.
--野村控股(8604.T)宣布将全球电子交易执行服务交由其独立电子交易公司Instinet运营.投资界认为,野村此举目的是减省成本,但野村昨晚发出的新闻稿未有交代外判业务后是否有裁员行动.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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