《香港报摘》--经济日报9月7日

* 要闻版头条:

--欧洲央行推出无限量买债计划,连同美国劳工及服务数据改善,纾缓市场对欧债危机及环球经济放缓忧虑,风险胃纳重燃,刺激油金及欧美股市大幅反弹,标普500指数升越2008年收市高位.

* 其他:

--富力地产(2777.HK)8月协议销售额约28.17亿元人民币,按年增40%,销售面积25.57万平方米,按年升69%.今年首八个月,富力累计销售金额198.33亿元,较去年同期多7%,达到全年目标的62%.

--野村控股(8604.T)宣布将全球电子交易执行服务交由其独立电子交易公司Instinet运营.投资界认为,野村此举目的是减省成本,但野村昨晚发出的新闻稿未有交代外判业务后是否有裁员行动.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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