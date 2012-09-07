〔香港个股〕美国国际集团以每股26.5港元出售友邦保险股份

路透香港9月7日电---友邦保险(1299.HK)周五称,美国国际集团(AIG.N)向机构投资者以配售方式按每股26.5港元出售其持有的5.9亿股友邦保险股份.

该定价较周四收盘价26.3港元溢价0.8%.配售预期将于9月11日完成.配售后,美国国际集团继续持有友邦保险已发行普通股约13.69%.

据汤森路透旗下IFR周四的报导称,美国国际集团出售其所持友邦保险价值高至20亿美元的股份,每股25.75-26.75港元.[ID:nSH0114455]

德意志银行(DBKGn.DE)和高盛(GS.N)负责是次配售安排.(完)

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