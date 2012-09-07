《香港报摘》--信报9月7日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--香港行政长官梁振英昨天正式落实港人港地政策,并公布明年首季推出两幅位于启德发展区的地皮作先导计划,兴建1,100伙.政府并为业主身份设限,限制单位首次推售和开售后首30年内转售,买家也必须是香港永久居民,预料项目将于三年半后落成.
* 其他:
--世茂房地产(0813.HK)公布,8月合约销售40.36亿元人民币,按月微升0.5%.首八个月集团累计已录得305.61亿元销售,完成全年目标的99.5%,暂时成为迄今已公布首八月数据的最佳成绩内房股.
--中信证券(6030.HK)昨天被上市时的基础投资者基金股东Waddell & Reed在收市后配售逾1.46亿旧股,抽水最多2.27亿美元,沽尽手中股份.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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