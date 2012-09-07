《香港报摘》--信报9月7日

* 要闻版头条:

--香港行政长官梁振英昨天正式落实港人港地政策,并公布明年首季推出两幅位于启德发展区的地皮作先导计划,兴建1,100伙.政府并为业主身份设限,限制单位首次推售和开售后首30年内转售,买家也必须是香港永久居民,预料项目将于三年半后落成.

* 其他:

--世茂房地产(0813.HK)公布,8月合约销售40.36亿元人民币,按月微升0.5%.首八个月集团累计已录得305.61亿元销售,完成全年目标的99.5%,暂时成为迄今已公布首八月数据的最佳成绩内房股.

--中信证券(6030.HK)昨天被上市时的基础投资者基金股东Waddell & Reed在收市后配售逾1.46亿旧股,抽水最多2.27亿美元,沽尽手中股份.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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