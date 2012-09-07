《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月7日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港9月7日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7563港元HKD=) 美国股市周四收于数年高位,标准普尔500指数收在雷曼兄弟倒闭前至今最高水准,因投资者欢迎欧洲央行的新购债计划. 道琼工业指数.DJI收升244.52点,或1.87%,至13,292.00点;标准普尔500指数.SPX收涨28.68点,或2.04%,至1,432.12点,为2008年5月来最高.Nasdaq综合股价指数.IXIC攀升65.12点,或2.12%,至3,134.39点.[ID:nSB1765130] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 184.800 2.14 71269 14.334 1.23 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 9.570 3.35 92611 2.969 3.09 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.930 1.28 148107 82.108 0.75 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.570 2.01 91521 21.495 1.63 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 119.020 1.63 56374 9.232 1.22 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 89.920 1.35 38221 6.974 0.93 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.260 2.74 636711 68.659 2.09 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.310 3.37 33452 4.445 1.72 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.910 0.63 173258 12.340 0.82 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 13.690 3.71 88115 10.618 2.89 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 29.040 0.66 27837 5.631 0.38 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.220 1.39 5462 3.292 1.29 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.840 5.14 28097 0.285 0.15 (完) --整理 陈敏
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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