《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月7日

路透香港9月7日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7563港元HKD=) 美国股市周四收于数年高位,标准普尔500指数收在雷曼兄弟倒闭前至今最高水准,因投资者欢迎欧洲央行的新购债计划. 道琼工业指数.DJI收升244.52点,或1.87%,至13,292.00点;标准普尔500指数.SPX收涨28.68点,或2.04%,至1,432.12点,为2008年5月来最高.Nasdaq综合股价指数.IXIC攀升65.12点,或2.12%,至3,134.39点.[ID:nSB1765130] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 184.800 2.14 71269 14.334 1.23 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 9.570 3.35 92611 2.969 3.09 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.930 1.28 148107 82.108 0.75 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.570 2.01 91521 21.495 1.63 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 119.020 1.63 56374 9.232 1.22 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 89.920 1.35 38221 6.974 0.93 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.260 2.74 636711 68.659 2.09 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 57.310 3.37 33452 4.445 1.72 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.910 0.63 173258 12.340 0.82 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 13.690 3.71 88115 10.618 2.89 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 29.040 0.66 27837 5.631 0.38 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.220 1.39 5462 3.292 1.29 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.840 5.14 28097 0.285 0.15 (完) --整理 陈敏