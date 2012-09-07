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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月7日

路透香港9月7日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7563港元HKD=)

  美国股市周四收于数年高位,标准普尔500指数收在雷曼兄弟倒闭前至今最高水准,因投资者欢迎欧洲央行的新购债计划. 

  道琼工业指数.DJI收升244.52点,或1.87%,至13,292.00点;标准普尔500指数.SPX收涨28.68点,或2.04%,至1,432.12点,为2008年5月来最高.Nasdaq综合股价指数.IXIC攀升65.12点,或2.12%,至3,134.39点.[ID:nSB1765130]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  184.800    2.14      71269            14.334       1.23
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.570    3.35      92611             2.969       3.09
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.930    1.28     148107            82.108       0.75
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.570    2.01      91521            21.495       1.63
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  119.020    1.63      56374             9.232       1.22
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   89.920    1.35      38221             6.974       0.93
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.260    2.74     636711            68.659       2.09
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.310    3.37      33452             4.445       1.72
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.910    0.63     173258            12.340       0.82
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   13.690    3.71      88115            10.618       2.89
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.040    0.66      27837             5.631       0.38
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.220    1.39       5462             3.292       1.29
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)    0.000    0.00          0             0.000    -100.00
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.840    5.14      28097             0.285       0.15 (完)

  --整理 陈敏

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