《香港重要政经日程》--9月7日-9月14日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=====================今日香港主要政经消息==========================
9月7日(周五)
-- 公布8月份外汇储备资产数字.
--09:30 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.
--10:00 添利工业(0093.HK)股东周年大会.
--10:00 中国水务(0855.HK)股东周年大会.
--10:30 西藏5100(1115.HK)股东特别大会.
--10:30 其士国际(0025.HK)股东周年大会.
--11:00 奇峰国际(1228.HK)股东特别大会.
--14:10 招商银行(3968.HK)股东特别大会.
--14:30 中播控股(0471.HK)股东特别大会.
--16:00 毅力工业(0332.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月10日(周一)
-- 新源控股(1048.HK)公布第一季度业绩.
--10:00 中国燃气(0384.HK)特别股东大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)在北京召开特别股东大会.
--09:30 江苏宁沪高速公路(0177.HK)在南京召开特别股东大会.
--10:30 保华集团(0498.HK)年度股东大会.
--11:00 伟俊集团控股(1013.HK)年度股东大会.
--10:30 卓高国际(0264.HK)年度股东大会.
--15:00 雅天妮(0789.HK)年度股东大会.
9月11日(周二)
-- 康佰控股(8190.HK)公布年度业绩.
-- 新意网集团(8008.HK)公布年度业绩.
--14:30 大家乐(0341.HK)年度股东大会.
--16:00 FAIRWOOD(0052.HK)年度股东大会.
9月12日(周三)
-- 中国天溢控股(0756.HK)公布年度业绩.
-- 环康集团(8169.HK)公布第三季业绩.
--10:00 奥玛仕控股(0959.HK)年度和特别股东大会.
--11:00 亿都(国际控股)(0259.HK)年度股东大会.
9月13日(周四)
-- 新鸿基地产(0016.HK)公布全年业绩.
--10:00 富士康国际(2038.HK)特别股东大会.
--10:00 顺昌集团(0650.HK)年度股东大会.
--10:00 UDL HOLDINGS(0620.HK)特别股东大会.
--16:30 2012年第二季工业生产指数.
*9月14日(周五)
-- 香港金管局公布香港外汇基金境外资产数据.
-- 中国生物医学(8158.HK)公布首季业绩.
-- 中国天然投资(8250.HK)公布全年业绩.
-- 千里眼控股(8051.HK)公布全年业绩.
--16:00 神华能源(1088.HK)在北京召开特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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