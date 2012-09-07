《香港报摘》--其他报纸重要消息9月7日

* 明报:

--华人置业(0127.HK)近月积极放售多项非核心物业,除连沽20多个旺角商场舖位,以及荃湾乐悠居商场部分楼面及49个车位外,亦放售多个旺区舖位.市场消息指,预料多个物业全数售出,可套现高达48亿港元.

--TCL多媒体(1070.HK)公布,8月LCD电视销量按年增38.7%,高于上月35%的增长.

* 星岛日报:

--雅天妮(0789.HK)主席谢超群早前因精神问题,遭法院颁令送入医院精神科接受治疗.谢超群周四(6日)透过律师致函香港交易所(0388.HK),要求将雅天妮停牌,以及搁置在下周一(10日)举行的股东大会,理由是他身为大股东,却无法出席股东大会投票,难以保护他在公司的权益.

* 苹果日报:

--华润置地(1109.HK)日前向证券界发布数据,指8月共录得合约销售60亿元人民币,优于市场预期.润地更调高全年销售目标至500亿元人民币,较原定400亿元人民币目标增加25%.

* 东方日报:

--据权威人士透露,证监会对壹传媒(0282.HK)股价波动极表关注,势会调查是否有人涉及内幕交易及从中获利,而廉政公署亦不排除会介入事件.

--联交所披露权益资料显示,利丰(0494.HK)主席冯国纶在公司宣布业绩后,四度增持利丰.最新一次增持于本周二(4日),平均每股作价11.912港元,增持股数100.5万股,涉及资金1,197.15万港元.四次增持行动中,涉及资金约2.69亿港元,持股量由30.8%增至31.05%.

--继中国国航(0753.HK)(601111.SS)及南方航空(1055.HK)(600029.SS)今年内相继获注资后,东方航空(0670.HK)(600115.SS)亦于周四(6日)起停牌,以待母公司东方航空集团增资,用来降低公司资产负债率.市场估计注资额不少于10亿元人民币.

* 文汇报:

--电讯盈科(0008.HK)发公告指,注意到有媒体指公司计划收购一项台湾媒体业务,澄清公司及其附属公司、以及公司主席李泽楷目前并无与任何第三方就并购台湾媒体业务进行磋商.

--凯德商用6813.HK公布,向中铁建(1186.HK)(601186.SS)收购武汉市购物中心,总代价14.135亿港元.物业总楼面约7.07万平方米,预期于2014年竣工.物业位于武汉市武昌区,为一座集零售、住宅及写字的综合物业,今次收购零售部分.

--内地最大的煤矿开采设备生产商郑州煤矿机械(601717.SS)的售股申请获得港交所的批准.拟筹资约6亿美元.消息指该公司可能第四季度开始在香港首次公开发行股票.德意志银行、摩根大通和瑞银将负责安排其香港售股.

* 大公报:

--早前中国高精密(0591.HK)以"国家机密"为由拒绝披露资料.作为国际主要会计师行之一的毕马威国际主席安茂德表示,对事件不太清楚,相信事件主要是内地与香港两地法律出现冲突所致,但相信业界会尽量配合. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/张喜良

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