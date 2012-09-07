〔港报财经评论〕买债买金不买股--信报9月7日

买债买金不买股 /习广思

欧央行最终宣布”无限量”买债,细节与市场传闻相差无几,央行将会集中购买一至三年短债,无限量购买,全部冲销.要启动买债计划,现时要等西班牙、意大利正式提出请求,却其实,欧央行行长德拉吉未有讲明买债条件呢.买债计划推出后,欧洲救市蓝图补上一块,短期有稳定作用,但也只能是短期作用.另一方面,西班牙四面楚歌,10月将有275亿欧罗国债到期,求救是这个月内之事.香港楼市升温未止,政府的地产政策雷声大雨点小,继上周”梁十招”炒杂烩后,再以”挤牙膏”方式宣布”港人港地”政策,试行计划是准备两幅在启德的住宅用地,未来会限制出售及转售对象,局长预计约可提供1,100伙单位.无疑政府在一星期两度出招,显示其姿态,可惜并不实际,既不能转移目下政情焦点,也不能扑熄楼市猛火.

中国内地A股低位争持,继续拖累港股.昨日恒指开市后跟随A股回落,最低见19,076点,午后续炒欧洲救市掉头回升,收报19,209点,上升64点.国企指数走势超卖,跌穿9,000点后回升,收报9,069点.大市成交额437亿港元,沽空比率10%,民行(1988.HK)依然是”空军”目标.9月科技股大旺衍生市场前日杀牛后,投资者继续博反弹,在市场热炒买债憧憬下,恒指有望在19,000点稍作喘息,并作出反弹,但大方向仍是有弹而无得上升.股市轮流炒作,再找一个寿命长一些的投资主题,殊不容易.9月份科技产品空群而出,继三星先后推出手机GalaxySIII后,近日推出新平板电脑,苹果即将推iPhone5,微软及亚玛逊都正在筹谋推出新产品.苹果有没有泡沫,见仁见智,但无论阁下用短线或长线角度来看,苹果股价依然跑赢,香港股市只有零星几只相关的智能手机设备股,瑞声(2018.HK)主打喇叭等声学产品,舜宇光学(2382.HK)主打镜头光学产品,前者配股过后,很快收复失地.后者绩优后获追捧,股价整固后仍是受惠股.

现时讲投资,到底还有什么好买?“债王”宣称”股票已死”后,被许多股票投资者群起围攻,最新一期文章似有补镬之意,但他表示,如果他是一个小投资者投资者,现时会根据年龄来平衡资产组合,年轻一点的话会买多一点股票,像他一样年近60的话则要买多一点债券.如果投资者选择买基金、ETF的话,则要特别留意收费,因为如果一年基金回报只有3%-4%,如何能付出1%费用成本呢?“债王”这番话,几乎与每个保险经纪所说的一样,那又何须劳烦”债王”呢?(B04)

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QE3倘落实美汇反高潮 /苏子

目前市场的焦点继续炒作联储局会否于下周议息后有QE3放水措施出台,由于QE3已炒作了一段非常长的时间,即使下周联储局议息后真的推出QE3,对市场未必会构成非常明显的正面作用,因为即使有了QE3,哪又如何?反正市场亦知道QE3未必可以改变目前美国疲弱的经济情况,故推出之后,市场只会更加得寸进尺,继续炒作何时有QE4.因此,反而担心,一旦市场知悉联储局下周真的落实QE3措施,高风险资产价格的升势可能只会昙花一现.至于美元更可能在坏消息出现后来个反高潮,出现先跌后急升的走势,美汇指数将可全面走高.

至于市场另一个炒作焦点,自然是下周三德国宪法法院,将裁决欧洲稳定机制是否合乎宪法.若果法院裁定违宪,对于ESM的运作,以至市场信心将无可避免造成巨大冲击,甚至不利未来的财政联盟发展方向.故可以想像,届时欧罗汇价必定遭到市场重手抛售,兑美元自7月下旬开始的上升浪亦会完全逆转过来,并再次朝着1.20心理关口迈进.欧罗兑美元正承接近日的良好势头,一度升至1.2635高位,直迫上周五的1.2636高位,但目前市场焦点主要落在1.2650阻力关口以上,因为在此关口之上正存在着巨大的止蚀买盘,同时亦有大量投资者正等待着欧罗兑美元升破1.2650阻力关口后才入市建立短仓,故可以想像,一旦欧罗兑美元升越1.2650阻力关口后,市场势必出现剧烈波动的情况.

前天澳元兑美元明显下挫,并且一度低见1.0162水平,略为下破100天SMA的1.0197关键支持,最后在1.0187水平收市,但昨天亚洲市,反而更升回100天SMA以上波动,昨晚纽约开市前更已突破上日的1.0230高位,暂时最高曾见1.0248水平.如昨晚澳元兑美元可以继续此良好的上升势头,最后更以近全日高位收市的话,则日线图便会出现双日转向利好形态,有利汇价短期见底.(B12)