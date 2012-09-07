〔港报财经评论〕高盛:国指明年目标降至11,400--经济日报9月7日

高盛:国指明年目标降至11,400 /余少文

中港股市反弹,但继瑞信日前下调国企指数目标后,轮到高盛昨日调低国指明年目标至11,400点,尽管国指仍有潜在上升空间,但高盛因应四个原因而调低中国市场未来三个月投资表现至”与大市同步”.中国内地股市反弹,但跟香港股市一样成交缩减,沪深300指数升17点或0.8%,收2,217点,沪深两市成交额只有900多亿元人民币.而国企指数虽曾跌穿9,000点,低见8,987点,但全日升49点或0.5%,收9,069点,成交额降至106亿港元,随大市回升主板H股接近60%.至于红筹指数成交额也降至53亿港元,全日升23点或0.6%,收3,818点.中国内地下周开始公布8月经济数据,市场预期经济增长会继续放缓,其中彭博预测显示,中国8月CPI反弹至2%,固定资产投资会维持在20.4%增长,进出口贸易增长只有3.5%和3%,表现都是不如人意.

由于经济放缓仍未有见底迹象,除非9月数据有显着反弹,否则第三季经济增长难有起色,会为大市添加压力,尤其上市公司第三季业绩也可能继续令人失望.而高盛亦因应经济因素而下调中国今明两年GDP预测,分别由7.9%和8.5%,调低至7.6%和8%.高盛除了下调GDP预测外,也以政策迟迟未出台、宏观经济前景差、企业盈利增长下降、估值偏低等四个因素,同时将中国股市未来三个月投资评级,由”增持”降至”与大市同步”.同时,高盛下调国指和沪深指2013年目标,分别为11,400点和2,700点,但维持”增持”的评级,是考虑到中国内地政策推动潜力,因为领导人10月底换届和明年3月人大会议,以及经济在未来6-12个月有改善空间,并认为A股在追落后下可以跑赢H股,看好保险、零售、保健、建筑材料等行业.

其实,瑞信日前调低内银股评级的同时,也下调国指12个月目标价,由13,000点降至12,000点,目标较高盛高出600点,并增持保险和多元化金融类股份,似乎外资普遍看好保险股.只是每逢到年底,各大券商都会陆续为明年股市把脉,相信在环球经济没有起色及股市市况欠佳下,会陆续调低大市预期,或会对国指及A股带来一定的压力.不过,去年底也指出,外资在去年第三、四季间也预测国指2012年目标价由11,500点至14,000点不等,平均目标价约13,500点,而沪深指目标则为3,200点.可惜今年到昨日为止,13,500点和3,200点都是是遥不可及的目标,反映大行预测不一定准确,提出的高盛和瑞信对国指和A股的预测,又或日后披露其他大行对中资股的意见,投资者只宜作参考.(010)