〔港报社评〕“港人港地”口惠而实不至--信报9月7日

梁振英昨天宣布明年首季落实“港人港地”政策.政府明年将会在启德发展区推出两幅住宅用地,提供1,100个单位,只售予香港永久性居民,转售对象亦限定为香港永久性居民,并且不能以公司名义转让,30年后,才可售予非永久性居民.定价方面,地价会由专业估价师定价.梁振英强调政策重点是满足市民住房需求.

所谓“港人港地”,政治上好像特为港人福祉而设,实际上不但执行会有漏洞,而且反会刺激楼价上升.先不说以中国投资者熟悉和惯用“人头”方式代购单位,由于“港人港地”兴建的房屋只限港人购买,意味着其他外来购买力无法染指,需求便会转向私楼市场,结果只会推高二手尤其是豪宅楼价.利之所在,地产商未来更只会集中兴建豪宅而不会增加一般中小型住宅单位供应,普罗市民置业更难.

梁振英政府至今还未搞清房屋政策主要的目的是解决住屋抑或置业问题.如属前者,大量增加公屋单位供应才是治本之道.政府甚至可以考虑推出大型公屋单位,租金与家庭收入挂钩.如此一来,“港人港地”的住宅单位售价便会在中下阶层市民可负担水平,由于需求与中下价私楼重叠,肯定会带动后者价格回顺,大大有助稳定楼市.

可是,强调“稳中求变”的梁振英政府其实一样不敢触动地产霸权的根本利益,所以无论居屋、置安心抑或“港人港地”,在定价上都会维持与市价挂钩,市价在地产商囤积居奇和炒家投机下高企不下,即使只限港人购买,亦属徒劳.(A02)