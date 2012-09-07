〔香港股市〕恒生指数开盘上涨1.7%,友邦保险飙涨

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透香港9月7日电---香港股市周五开盘上扬,得益于友邦保险(1299.HK)飙涨5.7%,此前美国国际集团(AIG)(AIG.N)称,为出售约5.919亿股友邦保险普通股定价为较周四收盘价溢价.[ID:nSB1765410]
指标恒生指数.HSI开盘上涨1.7%,报19,537.9点.恒生国企指数.HSCE开高1.6%.(完)
--编译 肖群英;审校 艾茂林
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路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。