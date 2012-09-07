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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 09:37 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘上涨1.7%,友邦保险飙涨

路透香港9月7日电---香港股市周五开盘上扬,得益于友邦保险(1299.HK)飙涨5.7%,此前美国国际集团(AIG)(AIG.N)称,为出售约5.919亿股友邦保险普通股定价为较周四收盘价溢价.[ID:nSB1765410]

指标恒生指数.HSI开盘上涨1.7%,报19,537.9点.恒生国企指数.HSCE开高1.6%.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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