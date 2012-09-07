〔港报社评〕守诺推港人港地,难遏楼市升势--经济日报9月7日

特首梁振英昨推出港人港地政策,此虽对缓和整体楼市升势恐缺药效,但能回应港人对善用珍贵土地资源,优先满足市民住屋需要的诉求.要真正理顺楼市,仍是力增土地供应.

港府火头处处,急需新政力挽民望,港人港地政策兑现了梁振英竞选特首时的承诺.然而,港人港地政策用意虽好,但对缓和整体楼市飙升势头,却恐力有不及,原因有三.

其一,现时香港楼市气氛炽热,关键已不在外地人包括中国豪客抢高楼价,而是本地用家与长线投资者抢入市.据统计中国客赴港置业需求明显放缓.当前楼市购买力主要来自本地,港人港地药方显有偏差.

其二,港人港地政策只会将外来置业需求转移至其他不受港人港地政策影响的一、二手楼盘,总体置业需求既未有受遏,难起缓抑整体楼市升势的效果.

其三,所涉的两幅土地只是从既有勾地计划挪为主动推售,提前了土地的推出,整体土地供应总量实无增加,故难以缓减市民对楼市供不应求的忧虑,楼价易升难跌的预期恐难改变.

增加土地供应是理顺楼市的王道做法,惟供不应求的楼市格局短期内难改变,楼价升势恐延续.故港府要有再加招的准备,特别是要从遏抑需求着手,如收紧楼按等金融逆周期措施,先求中短期内暂缓楼价升势,换取时间等新增供应追上,做到长短兼治,如此才能有望真正理顺楼市.

此说易行难,但只有如此,新政府才有望重新出发.(A10)