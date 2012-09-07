〔港报社评〕港人港地要摸石头过河--星岛日报9月7日

政府公布在明年首季试行推售两幅“港人港地”,业内迅即调低两块地皮的估价.现时推出该类地皮占整体楼市供应比例甚少,楼价不致大受打击,至于日后是否增推,在视乎楼价走势之外,还要顾及香港自由市场的结构和国际形象.

政府选择了启德两幅地皮来试推港人港地,所建成单位在30年内,只可卖给香港永久居民,谢绝境外客和公司客.发展商无从引入中国投资者,来抬高一手楼价,立竿见影的效果是地皮身价下跌.发展商得以压价投地,至于日后建成楼宇后的售价,就要视乎数年后开售时的市场环境.

首两幅港人港地预计落成单位约1,000伙,若本地用家维持庞大的“刚性”需求,不难被市场吸纳.地皮估值没有灾难性下跌,如果单靠这两幅地来“推倒”楼价,未免异想天开.这一政策是否奏效,视乎日后这类限制买家的地皮,会否铺天盖地而出.

港人港地政策标志政府对于房地产市场理念上的重要转变,势必受到国际资金关注.美国传统基金会的全球经济自由度排行榜,香港蝉联榜首多年,如果外资觉得香港在地产市场上实施“保护主义”,可能影响香港的自由市场声誉,难免损害外资信心,长远须付出经济代价.

港人港地试推规模有限,对楼市降温力度不强,好处是未致冲击自由经济体制.房策是满足市民置业愿望,在保持楼价稳定之余,还要保持经济动力.港人港地是影响非常深远的政策,如何作出适度平衡,政府只能小心翼翼摸着石头过河.(A05)