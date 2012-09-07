〔港报社评〕明确港人港地政策,有助稳定楼市--文汇报9月7日

梁振英宣布明年首季推出两幅“港人港地”土地,将可建1,100个单位,只售予香港永久居民,30年内只限港人买卖.政府明确港人港地政策的具体内容和供应数量,显示当局平抑楼市、帮助市民解决住屋问题的决心.当局日后应根据楼市的变化,适当调节推出港人港地单位的数量和时机,更应积极考虑在郊区大规划开拓土地,增加供应,以从根本上纾缓楼价炽热、供不应求的问题.

港人港地政策包括首次出售对象为香港永久居民,30年内转售亦只能卖予香港永久居民,不接受以公司名义认购.有关限制正反映港人港地在于优先满足港人的住屋需要,限制外来资金的炒作.不过,港人港地单位只占每年供应目标2万伙的5%,对于楼市降温作用有限.现时楼市炽热,根本原因在于供应不足,政府应制订长远稳定的土地利用规划,才是解决楼价过高、置业困难的治本之道.

港人港地用地由于用途受限制,估值较正常降低20%左右,将来的楼价相信亦会有相同的折让,等同政府变相补贴,性质与居屋类似.因此,港人港地单位的供应要与楼市的情况相适应,避免对市场带来太大冲击.政府已提出复建居屋,并推出居屋货尾和“置安心”转租为售,用家对象已规限是港人.如今再落实“港人港地”政策,更应密切注视楼市的发展趋势,更准确地把握推出补贴性质房屋供应的数量和时机,既要满足市民置业的需求,亦要防止重蹈楼市因供求失调而大起大落的覆辙.(A07)