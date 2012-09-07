〔港报社评〕港人港地效果待观察应对危机勿药石乱投--明报9月7日

特首梁振英宣布“港人港地”计划,梁振英政府在民间反对国教科演变至全民运动之际,宣布这项新政策,要是政策正确尚无伤大雅,要是有思虑不周之处,日后出现不可逆转的后遗症,则属药石乱投,对香港不利.期望梁振英政府应对危机,应正本清源.

港人港地先导计划,是政府在启德发展区拨出两幅地,预计可兴建约1,100个单位,在30年内,只有香港永久居民才可以购买.表面看来,买卖限制确实使单位只能在港人之间流转,不过,香港楼市炒家数量,肯定较中国炒家多,所以理论上可以稍稍纾缓需求的压力,但不等于单位的楼价会低至一般港人可以负担的水平.若中国人士持续投资香港楼市,会活跃于另一个市场,若总体供应仍然短缺,炒卖不绝,则楼价还是会飙升,而港人港地单位不可能“独免于炒”,楼价仍然会与大市同步而升.因此,若以为市民负担得起港人港地的单位楼价,那是美丽的误会.

前任特首曾荫权在土地房屋供应不作为,使楼市泡沫成为香港大病之源,据知“曾班子”成员都赞成复建居屋,只有他坚决拒绝,使中产人士无法置业安居,曾荫权为此付出了沉重代价,梁振英应该汲取曾荫权的教训,切勿刚愎自用,若“梁班子”成员都曾建言撤科,只有梁振英坚持己见,誓与民意对抗到底,则他与曾荫权有什么分别?梁振英若坚持与民意斗下去,则未来4年又10个月,梁班子如何管治下去?这是梁振英要思考的问题.(A04)