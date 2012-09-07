《离岸人民币综述》交叉货币互换利率攀升令外资点心债发行人受益

记者 陈敏

路透香港9月7日电---高企的美元/离岸人民币交叉货币互换(CCS)利率CNHUSCS=TRHK,正将利用该市场接触点心债的受惠者由外国投资人转向发行人.这种趋势料吸引更多外资发行人进入该市场,并逐步推高离岸人民币债券收益率.

CCS是外资债券发行人和投资者广泛使用的工具,以获得人民币投资资金,或者将人民币收益转换成美元或其他货币.随着CCS在过去一年由负转正并逐步走高,发行人利用这一工具将降低发行成本,而投资者则要求更高回报率以弥补他们为获得人民币而付出的越来越高的代价.

事实上,外资发行人没有错失这个机会.据汤森路透的统计,过去三个月中,以发行数量计,来自澳大利亚、韩国、日本、巴西、阿联酋等国的发行占比已经超过一半.

以韩国现代金融8月底发行的一笔债券为例,公司发行的两年期点心债息率为3.25%,并将其转换成韩圆.德意志银行的测算显示,这将较其在韩圆债市的融资成本低约40个基点.

"在交叉货币互换市场上,短期流动性压力已经导致长期CCS利率升至三年新高,"该行称,"我们看到点心债和存款证进一步被抛售,以及一级市场融资成本进一步上升的风险."

受资金池不断缩水、人民币投资和回流渠道拓宽,以及大量人民币存款证发行冲击,今年以来点心债收益率一路走高至接近内地水平.

新推出的人民币产品,如跟踪内地股市的交易所交易基金和投资内地债市的债券基金,都分流了点心债市场的资金量.随着剩余300多亿元额度的ETF产品和美元/人民币期货的推出,对人民币资金的需求仍将维持高位.

与此同时,香港人民币资金池却原地踏步.虽然近几个月已扭转此前连续五个月下跌态势,但增量乏善可陈,导致目前人民币存款量仍较去年高点低10%.

离岸人民币资金紧张亦引发本地银行高息诱存价格战.本周至少有五间银行纷纷提高人民币存款利率,其中建银亚洲和永亨银行的一年期人民币存款利率分别高达3.28%和3.3%,超越内地一年期定存基准利率.

分析人士认为,离岸人民币流动性压力短期内仍将继续,从而将CCS维持在相对较高水平.因此,对于希望通过点心债市场融资的外资公司和金融机构来说,目前仍是一个不错的进入时点.

本周图表:

香港人民币存款:link.reuters.com/tyw42t

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 29,788.2 93

2. 渣打 14,714.1 51

3. 中国银行 9,860.6 13

4. 法巴 7,818.1 29

5. 巴克莱资本 6,711.7 14

**本周市场动态**

--台湾央行总裁彭淮南上周五表示,两岸央行已签署货币清算机制备忘录(MOU),自签署日60天内各自完成相关准备后生效.双方各同意设立一家货币清算机构,令两岸金融机构互开相应币种代理帐户办理多种形式结算业务.此外,将探讨两岸货币互换机制(SWAP)等合作事宜.[ID:nST0546245]

--三位消息人士周一表示,配合两岸货币清算备忘录(MOU)签定,市占率最高的、具官方色彩的台北外汇经纪公司将推出人民币/美元交易系统,等两岸央行各自指定清算行,备忘录正式生效后,该交易系统将立即启动.目前初步规划10月1日正式上线揭露交易资讯.不过上线日期仍待后端资讯公司能否配合.[ID:nST0546897]

--在香港人民币出路不断增加,而离岸资金池却只是温和增长的环境下,本地银行掀起新一轮人民币存款争夺战.建银亚洲周二起推出一年期人民币定存息率高达3.28%,已高于国内人民币定存基准年利率.[ID:nSH0114443]

--香港金融管理局公布的最新数据显示,截止7月底香港人民币存款环比增长1%至5,632亿元;当月与跨境贸易结算有关的人民币业务为2,234亿元,上月为2,414亿元.[ID:nSH0114233]

--据汤森路透旗下IFR报导,韩国产业银行增发了6亿元人民币2015年6月21日到期、票息为3.3%的点心债券,价格为100.增发后总流通额为16亿元人民币,为该政策银行流通债中发行规模最大的一支.[ID:nSB1762728](完)

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