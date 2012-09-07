〔中港关系〕中国内地暂缓执行非深圳户籍居民"一签多行"来港--梁振英

路透香港9月7日电---香港政府周五宣布,中国内地将暂缓向非深圳户籍居民发出"一签多行"来港签注,并将有序签发内地六个城市的异地签注,以"一签一行"或"一签二行",取代"一签多行".

特首梁振英在政府总部公布上述消息,并表示,内地当局会与特区政府密切沟通配合,待确定香港的接待和承受能力后,才会考虑实施非深圳户籍居民一签多行,目前未有实施的时间表.

"特区政府及其他相关部门将会按上述原则及沟通机制,确保香港旅游及相关行业的健康发展,及减少对香港居民生活的影响."梁振英称.

内地公安部原本由9月1日起,允许常住北京、天津、上海、重庆、广州和深圳的内地非本市户籍就业人员及高等院校在读学生,在常住地提交各类出入境证件申请,包括港澳通行证及各类赴港签注;非深圳户籍居民亦可在深圳办理一年多次个人游签注.

不过,有关措施惹起香港社会的不安,担心大量的旅客来港,会令到香港的口岸旅游以及其他公共设施不胜负荷.而梁振英其后向中央政府提出意见后,内地方面决定在三星期内不会发出新的签注.

梁振英表示,内地何时向深圳非户籍居民签发一签多行,目前并未有时间表,要视乎香港的接待和承受能力,去决定原来符合资格的有关人士能否以一签多行来港.

"内地居民来港自由行对某些地区,行业及服务设施造成一定的压力,这是过去不少市民反映.所以沟通和协调机制的原则,是十分重要的."梁振英说.

保安局局长黎栋国表示,根据入境处对边境口岸的服务承诺,92%的旅客要在30分钟内处理好过关手续,当局检视这服务承诺,日后会做到一个怎样的水平;并会观察其他旅游设置的拥挤情况.

内地开放内地居民以自由行来港后,无疑对香港的旅游业、零售业、酒店业等都带来丰厚的收益,现时内地旅客已成为最大的旅客来源.

不过,由于两地的文化差异,加上数目庞大的自由行旅客令香港的旅游设施,以至交通运输等公共资源的压力大增,亦有不少内地人士来港大量采购婴儿奶粉等,令到两地居民的磨擦增加,引起本港社会对内地进一步开放自由行有较大的反弹. (完)