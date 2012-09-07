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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 12:14 BJT

〔美国个股〕Waddell & Reed出售中国太保和中信证券股份,筹5.5亿美元

路透香港9月7日电---汤森路透旗下IFR周五引述交易文件报导,美国资产管理公司Waddell & Reed(WDR.N)出售两家中资公司持股,集资约5.50亿美元.

IFR称,Waddell & Reed以每股22.4港元出售中国太保(2601.HK)的1.127亿股H股,集资25.2亿港元(3.25亿美元).

IFR指出,Waddell & Reed亦以每股12.05港元出售中信证券(6030.HK)的1.463亿股,套现17.6亿港元.

报导称,瑞银UBSN.VX独家安排这两笔交易.(完)

--编译 蔡美珍;审校 沈以文

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