〔美国个股〕Waddell & Reed出售中国太保和中信证券股份,筹5.5亿美元

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透香港9月7日电---汤森路透旗下IFR周五引述交易文件报导,美国资产管理公司Waddell & Reed(WDR.N)出售两家中资公司持股,集资约5.50亿美元.
IFR称,Waddell & Reed以每股22.4港元出售中国太保(2601.HK)的1.127亿股H股,集资25.2亿港元(3.25亿美元).
IFR指出,Waddell & Reed亦以每股12.05港元出售中信证券(6030.HK)的1.463亿股,套现17.6亿港元.
报导称,瑞银UBSN.VX独家安排这两笔交易.(完)
--编译 蔡美珍;审校 沈以文
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路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。