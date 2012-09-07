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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 16:36 BJT

〔香港数据〕截至8月底止外汇储备资产为2,982亿美元--金管局

路透香港9月7日电---香港金融管理局(HKMA)周五公布,截至今年8月底止的官方外汇储备资产为2,982亿美元,较7月底增加19亿美元.

外汇储备资产总额相当于香港流通货币的八倍多,约占港元货币供应M3的55%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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