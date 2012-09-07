〔香港数据〕截至8月底止外汇储备资产为2,982亿美元--金管局

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透香港9月7日电---香港金融管理局(HKMA)周五公布,截至今年8月底止的官方外汇储备资产为2,982亿美元,较7月底增加19亿美元.
外汇储备资产总额相当于香港流通货币的八倍多,约占港元货币供应M3的55%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。