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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 16:27 BJT

〔香港股市〕恒指收高逾3%,受中国政府基础建设计划带动

路透香港9月7日电---香港股市周五收高,录得去年12月1日以来单日最大涨幅,受助于欧洲央行(ECB)提出的公债购买计划,同时中国国有媒体报导称中国批准更多基础建设项目,显示出北京政府正采取行动提振经济成长

恒生指数.HSI收高3.1%,报19,802.2点,为超过10个月最好单日表现;恒指本周共涨1.6%.恒生国企指数.HSCE今日收涨4%,本周共涨1.6%.

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