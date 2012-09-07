〔香港股市〕恒指收高逾3%,受中国政府基础建设计划带动

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透香港9月7日电---香港股市周五收高,录得去年12月1日以来单日最大涨幅,受助于欧洲央行(ECB)提出的公债购买计划,同时中国国有媒体报导称中国批准更多基础建设项目,显示出北京政府正采取行动提振经济成长
恒生指数.HSI收高3.1%,报19,802.2点,为超过10个月最好单日表现;恒指本周共涨1.6%.恒生国企指数.HSCE今日收涨4%,本周共涨1.6%.
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。