〔香港金融〕证监会起诉安永案原定下周初的初步聆讯取消

路透香港9月7日电---香港证监会周五称,法院已命令安永会计师事务所[ERNY.UL]须于下月中或之前向法院呈交誓章证据,因此原定于9月11日展开的初步聆讯已被取消.

证监会此前就安永在担任一家申请在港上市公司的申报会计师及核数师期间,未有按要求交出相关会计纪录一事,在原讼法庭对安永展开法律程序.

证监会在一份声明中称,原讼法庭今天就此案颁布指示,法院在双方同意下作出命令,安永须在10月15日或之前向法院呈交誓章证据,而证监会须在收到安永的誓章证据后三周内,另行呈交任何作为答覆的誓章证据.

有监于此,原定于9月11日展开的初步聆讯已被取消,暂未定出聆讯日期.

事件涉及标准水务有限公司于2009年11月向联交所申请上市,但于2010年3月,安永突然通知联交所,表示因发现标准水务所提供的文件内容前后矛盾,故已辞任该公司的申报会计师及核数师.标准水务随后亦撤回其上市申请.

其后证监会要求安永交出有关标准水务的审计工作底稿及相关会计文件,惟安永引用了中国有关部门于2009年10月发表的联合声明指有关纪录可能属于"国家机密"而拒绝交出,证监会遂向安永提出起诉.

此前,中国高精密自动化(0591.HK)亦以其业务涉及"国家机密"为由,拒绝披露相关财务资讯,其后联交所批准其本月初复牌,但证监会于本月22日指示联交所暂停该公司的股份买卖,但至今有关方面对未有进一步披露叫停股份交易的原因.[ID:nSH0113501](完)