〔香港个股〕太平洋航运出售六艘滚装货船,套现1.53亿欧元

路透香港9月7日电---香港乾散货运输商--太平洋航运集团有限公司(2343.HK)周五宣布,将以总代价1.53亿欧元出售六艘滚装货船,以撤离该业务,所得资金将用以偿还银行贷款及资本开支.

太平洋航运的声明称,经评估滚装货船业务的前景后,对有关船队的短期及长期租金前景看淡,故公司不再视之为其核心业务,故计划以符合经济原则的方法撤离,以提升股东价值.

该六艘船舶的买家为Atlantica SPA di Navigazione,根据协议,后者将须于2013年6月至2015年12月底止各六个月期末前购买至少一艘该货船,并于交付日支付相关的代价.太平洋航运预期,出售六艘船将会录得40万美元的轻微减值拨备,将于今年底止年度损益表内反映.

受到国际贸易不景和中国增长放缓影响,太平洋航运截至6月底止上半年业绩转盈为亏,蚀1.96亿美元.

该股今天跟随大盘高收5.59%,报3.4港元.过去一个月下跌7.5%.(完)

浏览太平洋航运其他新闻,请点选[2343.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)