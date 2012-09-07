〔香港个股〕太平洋航运出售六艘滚装货船,套现1.53亿欧元

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港9月7日电---香港乾散货运输商--太平洋航运集团有限公司(2343.HK)周五宣布,将以总代价1.53亿欧元出售六艘滚装货船,以撤离该业务,所得资金将用以偿还银行贷款及资本开支.
太平洋航运的声明称,经评估滚装货船业务的前景后,对有关船队的短期及长期租金前景看淡,故公司不再视之为其核心业务,故计划以符合经济原则的方法撤离,以提升股东价值.
该六艘船舶的买家为Atlantica SPA di Navigazione,根据协议,后者将须于2013年6月至2015年12月底止各六个月期末前购买至少一艘该货船,并于交付日支付相关的代价.太平洋航运预期,出售六艘船将会录得40万美元的轻微减值拨备,将于今年底止年度损益表内反映.
受到国际贸易不景和中国增长放缓影响,太平洋航运截至6月底止上半年业绩转盈为亏,蚀1.96亿美元.
该股今天跟随大盘高收5.59%,报3.4港元.过去一个月下跌7.5%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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