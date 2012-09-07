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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 18:02 BJT

〔表格〕中国内地房地产商8月销售表现

路透香港9月7日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年8月份的合同销售表现
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):

                            8月      7月      按月变化   今年以来累计   全年目标
  ..............................................................................
 *广州富力   (2777.HK)      28.17    23.7      +18.9%       198.33       320   
 *碧桂园     (2007.HK)      37       47.5      -22.1%       257.9        432^
 *首创置业   (2868.HK)      9.1      9         +1.1%        79           120    
 *世茂房地产 (0813.HK)      40.36    40.17     +0.5%        305.6        350^^^^
 *合景泰富   (1813.HK)      11.06    10.6      +4.3%        75.26        120
 *万科     (000002.SZ)      113.5    103.9     +9.2%        842.8        未有透露
 *中渝置地   (1224.HK)      6.45     5.71      +12.9%       40.3         68  

                            7月      6月     按月变化   今年以来累计   全年目标
  保利地产 (600048.SS)      90.93    155.15   -41.4%       593.89       未有透露 
  金地集团 (600383.SS)      25.7     35.6     -27.8%       160.3        310
  中国海外   (0688.HK)      101.1    148.4    -31.9%       752.6        1,000^^^
  恒大地产   (3333.HK)      82.4     82.2     +0.24%       432.8        800
  龙湖地产   (0960.HK)      30.7     45.4     -32.4%       205.3        390  
  雅居乐     (3383.HK)      21.2     31.5     -32.7%       161.8        315^^


  注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高.
     ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平.  
     ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147]
     ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿.
     * 为已更新. (完)

  --记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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