〔表格〕中国内地房地产商8月销售表现

路透香港9月7日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年8月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 8月 7月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. *广州富力 ( 2777.HK ) 28.17 23.7 +18.9% 198.33 320 *碧桂园 ( 2007.HK ) 37 47.5 -22.1% 257.9 432^ *首创置业 ( 2868.HK ) 9.1 9 +1.1% 79 120 *世茂房地产 ( 0813.HK ) 40.36 40.17 +0.5% 305.6 350^^^^ *合景泰富 ( 1813.HK ) 11.06 10.6 +4.3% 75.26 120 *万科 ( 000002.SZ ) 113.5 103.9 +9.2% 842.8 未有透露 *中渝置地 ( 1224.HK ) 6.45 5.71 +12.9% 40.3 68 7月 6月 按月变化 今年以来累计 全年目标 保利地产 ( 600048.SS ) 90.93 155.15 -41.4% 593.89 未有透露 金地集团 ( 600383.SS ) 25.7 35.6 -27.8% 160.3 310 中国海外 ( 0688.HK ) 101.1 148.4 -31.9% 752.6 1,000^^^ 恒大地产 ( 3333.HK ) 82.4 82.2 +0.24% 432.8 800 龙湖地产 ( 0960.HK ) 30.7 45.4 -32.4% 205.3 390 雅居乐 ( 3383.HK ) 21.2 31.5 -32.7% 161.8 315^^ 注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平. ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147] ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿. * 为已更新. (完) --记者 梁慧仪; 审校 黄凯