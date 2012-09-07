〔中港个股〕建设银行一名股东正在市场配售价值约5.3亿美元的H股--IFR

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透香港9月7日电---汤森路透旗下IFR周五报导,一名不具名的股东正按每股5.08港元,在市场配售中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)价值约5.3亿美元的H股股份.
IFR引述销售文件称,该名建行股东按5.08港元出售8.1亿股建行H股.配售价较建行收盘价5.18港元折让1.9%.该股今天收高3.81%,大盘恒生指数.HSI涨3.09%.
德银及汇丰负责是次建行股份的配售.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。