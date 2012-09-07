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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 18:46 BJT

〔中港个股〕建设银行一名股东正在市场配售价值约5.3亿美元的H股--IFR

路透香港9月7日电---汤森路透旗下IFR周五报导,一名不具名的股东正按每股5.08港元,在市场配售中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)价值约5.3亿美元的H股股份.

IFR引述销售文件称,该名建行股东按5.08港元出售8.1亿股建行H股.配售价较建行收盘价5.18港元折让1.9%.该股今天收高3.81%,大盘恒生指数.HSI涨3.09%.

德银及汇丰负责是次建行股份的配售.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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